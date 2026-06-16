Експерт спрогнозував можливе падіння Біткоїна до $38 500

Біткоїн може впасти до $38 500 до жовтня 2026 року, якщо історичні закономірності ведмежих циклів продовжать повторюватися. Такого висновку дійшов аналітик TradingShot

Прогноз базується на поведінці Біткоїна під час попередніх ринкових спадів та його взаємозв’язку з довгостроковими експоненційними ковзними середніми (EMA).

На думку команди PaySpace Magazine, подібні довгострокові прогнози варто сприймати як один із можливих сценаріїв розвитку ринку, а не як гарантований результат. Хоча історичні цикли Біткоїна часто демонструють схожі закономірності, поточний ринок суттєво відрізняється від попередніх через зростання інституційної участі, розвиток спотових Біткоїн-ETF та зміну макроекономічних умов. Тому рух ціни може як підтвердити історичні моделі, так і відхилитися від них під впливом нових факторів.

В аналізі, опублікованому на TradingView 15 червня, зазначається, що поточний ведмежий цикл може бути ще не завершеним, хоча актив уже торгується приблизно на 50% нижче свого історичного максимуму близько $126 300, досягнутого у жовтні 2025 року.

За даними TradingShot, усі великі ринкові дна Біткоїна історично формувалися в нижчому EMA-діапазоні порівняно з попереднім циклом.

Зокрема, мінімум січня 2015 року сформувався між 200-тижневою та 300-тижневою EMA.

Під час ведмежого ринку 2018 року криптовалюта знову знайшла підтримку в цій зоні. Водночас обвал ринку на тлі пандемії COVID-19 у березні 2020 року опустив Біткоїн до діапазону EMA300-400.

Наступне значне дно сформувалося в листопаді-грудні 2022 року в зоні EMA400-500. Аналітик зазначив, що кожен новий ведмежий цикл завершувався приблизно на один EMA-діапазон нижче за попередній.

Як зазначає CoinDesk Біткоїн має унікальну закономірність, яка зберігалася під час кожного великого бичачого циклу з моменту, коли криптовалюта почала торгуватися майже з нульової позначки 16 років тому. Ця закономірність вказує на те, що ціна може впасти щонайменше до $48 000. Механіка цієї моделі проста. Потрібно побудувати рівні корекції Фібоначчі від майже нульового значення — Біткоїн почав торгуватися по $0,003 у лютому 2010 року — до піків бичачих ринків, досягнутих у червні 2011 року, листопаді 2013 року, грудні 2017 року та листопаді 2021 року.

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Ключові цінові рівні Біткоїна

Спираючись на цю закономірність і теорію чотирирічних циклів Біткоїна, аналітик прогнозує, що поточний ведмежий цикл може досягти дна приблизно у жовтні 2026 року.

За оптимістичного сценарію Біткоїн знайде підтримку в зоні EMA400-500, що передбачає формування дна в діапазоні від $50 550 до $44 250.

У песимістичному сценарії актив опуститься до зони EMA500-600, де потенційне дно може розташовуватися між $44 250 та $38 500.

Також в аналізі відзначається чітка часово́ва симетрія. Попередні ведмежі цикли тривали приблизно 364-413 днів, після чого починалися бичачі ринки, які в середньому тривали близько 1 064 днів.

Загалом Біткоїн перебуває під тиском після досягнення піку вище $126 000 у жовтні 2025 року. Падіння збіглося зі значними відтоками капіталу з Біткоїн-ETF протягом 2026 року, хоча 12 червня після кількох тижнів продажів фонди ненадовго повернулися до чистих притоків.

Аналіз ціни Біткоїна

На момент написання Біткоїн торгувався на рівні $66 223, додавши майже 3% за останні 24 години та 3,8% за тиждень.

З технічної точки зору актив залишається під тиском, оскільки торгується нижче 50-денної простої ковзної середньої (SMA) на рівні $73 965 і 200-денної SMA на рівні $77 680.

Це свідчить про те, що як короткостроковий, так і довгостроковий тренди залишаються ведмежими, а покупцям поки не вдалося повернути контроль над ключовими рівнями опору.

Водночас 14-денний індекс відносної сили (RSI) становить 41,7, залишаючись у нейтральній зоні, але нижче позначки 50. Це вказує на збереження ведмежого імпульсу, хоча актив ще не перебуває в зоні перепроданості. Підйом RSI вище 50 може сигналізувати про покращення ринкових настроїв, тоді як зниження до рівня 30 свідчитиме про посилення тиску продавців.

Раніше ми писали, скільки біткоїнів зараз перебуває у збитку через падіння. Дедалі більше власників утримують монети, поточна вартість яких нижча за ціну їх придбання. Така динаміка відображає наслідки останнього розпродажу на ринку, під час якого Біткоїн у певний момент опускався нижче $60 000.

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Джерело: Finbold.