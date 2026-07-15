Нафтогаз реструктуризував єврооблігації на €1,2 млрд

Група Нафтогаз успішно завершила реструктуризацію двох випусків єврооблігацій на загальну суму близько €1,2 млрд. Відповідне рішення підтримали понад 90% власників облігацій кожної серії, що дозволило компанії переглянути умови боргових зобов’язань і продовжити строки їх погашення

Реструктуризація стосувалася непогашених євро- та доларових облігацій, випущених Нафтогазом через Kondor Finance plc. Домовленостей вдалося досягти у два етапи. Спочатку компанія погодила нові умови зі спеціально створеною групою міжнародних власників облігацій (ad hoc group), а згодом отримала підтримку всіх інвесторів у межах процедури consent solicitation.

За результатами угоди строк погашення єврооблігацій, номінованих у євро, продовжено до 2032 року, а доларових — до 2033 року.

Як зазначив генеральний директор Групи Нафтогаз Сергій Корецький, реструктуризація дає компанії більше фінансової гнучкості в умовах війни.

«Реструктуризація єврооблігацій дає нам більше можливостей спрямовувати додаткові ресурси на відновлення інфраструктури після російських атак, яких лише цього року було близько 250, та підготовку до опалювального сезону», — наголосив він.

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У Нафтогазі підкреслюють, що реструктуризація є одним із ключових кроків для забезпечення фінансової стабільності компанії в умовах повномасштабної війни та системних ударів по енергетичній інфраструктурі. Попри складні обставини, група продовжує виконувати свої зобов’язання перед державою і споживачами та готується до нового опалювального сезону.

На що це впливає

Перенесення строків погашення боргу не означає його списання, однак дозволяє Нафтогазу зменшити навантаження на бюджет компанії в найближчі роки. Вивільнені кошти можуть бути спрямовані на ремонт пошкоджених енергетичних об’єктів, закупівлю природного газу та накопичення необхідних запасів перед зимою. Крім того, успішне погодження реструктуризації з більшістю міжнародних інвесторів свідчить про збереження довіри кредиторів до компанії та підвищує її можливості залучати фінансування в майбутньому, що є важливим для підтримки енергетичної безпеки України.

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Джерело: Нафтогаз.