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PaySpaceMagazine

SpaceX втратила $1,2 трлн капіталізації за місяць

15.07.2026 10:10
Ольга Деркач

SpaceX (NASDAQ: SPCX) втратила близько $1,2 трлн ринкової капіталізації лише за місяць після історичного виходу на біржу. Масовий розпродаж акцій практично звів нанівець стрімке зростання, яке компанія продемонструвала одразу після IPO

SpaceX втратила $1,2 трлн капіталізації за місяць

Фото: magnific.com/brgfx

Компанія, що працює у сфері космічних технологій та супутникового зв’язку, вийшла на біржу Nasdaq 12 червня 2026 року за ціною $135 за акцію. Уже через чотири дні її ринкова капіталізація тимчасово сягнула майже $2,9 трлн.

Втім, відтоді котирування різко знизилися, і вже через місяць ринкова вартість компанії скоротилася приблизно до $1,83 трлн.

Падіння пов’язане зі зростаючими сумнівами інвесторів щодо оцінки компанії після рекордного IPO та питанням, чи зможуть довгострокові перспективи розвитку SpaceX виправдати її нинішню капіталізацію.

На хвилі ентузіазму інвесторів акції SpaceX 16 червня піднімалися вище $225, що зробило компанію однією з найдорожчих публічних корпорацій світу.

Однак ралі виявилося нетривалим. Відтоді акції перейшли до стійкого низхідного тренду, який супроводжувався кількома різкими денними падіннями, зокрема зниженням на 16% лише за одну торгову сесію.

До 13 липня папери SpaceX закрилися на рівні $139, втративши за день понад 4% і встановивши новий мінімум із моменту IPO. Зараз акції торгуються лише трохи вище за ціну розміщення в $135, через що багато інвесторів, які купували папери на піку ажіотажу, зазнали значних збитків.

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Чому падають акції SpaceX

Розпродаж почався після того, як інвестори переоцінили ринкову вартість компанії та її фінансові перспективи після ейфорії навколо IPO.

У 2025 році SpaceX отримала $18,7 млрд виручки, що на 33% більше, ніж роком раніше. Водночас компанія зафіксувала чистий збиток у $4,9 млрд, оскільки масштабні інвестиції в інфраструктуру для штучного інтелекту та розробку космічного корабля Starship негативно вплинули на прибутковість.

Основним джерелом прибутку компанії залишається супутниковий інтернет Starlink, який приніс близько $11,4 млрд виручки та обслуговував понад 10,3 млн абонентів станом на перший квартал 2026 року.

Аналітики очікують, що цього року виручка SpaceX становитиме від $34 млрд до $43 млрд завдяки подальшому зростанню кількості користувачів Starlink та розширенню контрактів на обчислювальні потужності для штучного інтелекту.

Водночас Федеральне управління цивільної авіації США (FAA) завершило розслідування інциденту під час місії Starship Flight 12, відкривши шлях до запуску Starship Flight 13, який може відбутися вже 16 липня.

Очікується, що місія виведе на орбіту нові супутники Starlink V3, а також проведе додаткові випробування багаторазового використання ракети — одного з ключових елементів довгострокової стратегії розвитку SpaceX.

Водночас інвестори занепокоєні майбутнім розблокуванням акцій для інсайдерів після публікації фінансових результатів за другий квартал у серпні. Це може суттєво збільшити кількість акцій у вільному обігу та посилити тиск на котирування.

Попри різке падіння, SpaceX залишається однією з найбільших публічних компаній світу. Подальша динаміка її акцій, імовірно, залежатиме від успіху майбутніх запусків Starship, подальшого розвитку Starlink, зростання доходів від напрямку штучного інтелекту та здатності компанії поєднати агресивні інвестиції з виходом на стабільну прибутковість.

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Джерела: Finbold, Barron’s.

Рубрики: ІнвестиціїСвітНовини
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