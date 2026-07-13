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Експерт назвав головний тригер наступної глобальної рецесії

13.07.2026 11:00
Ольга Деркач

Тривале зростання цін на нафту понад $120 за барель може стати каталізатором наступної глобальної рецесії. Таку думку висловив енергетичний аналітик Йозеф Шахтер

Експерт назвав головний тригер наступної глобальної рецесії

Фото: magnific.com/jannoon028

Коментуючи ризики, пов’язані з Ормузькою протокою та світовими поставками енергоносіїв, Шахтер в інтерв’ю Девіду Ліну, зазначив, що світова економіка, ймовірно, здатна витримати ціни на нафту в межах $100–110 за барель.

Втім, за його словами, якщо вартість нафти зросте до $120–130 за барель, це почне суттєво скорочувати попит на пальне та сповільнювати економічну активність.

На думку експерта, дорожчі енергоносії змушують споживачів і бізнес скорочувати витрати, що призводить до явища, яке економісти називають «руйнуванням попиту» (demand destruction).

Коли паливо дорожчає, домогосподарства менше користуються автомобілями, компанії скорочують транспортні перевезення, а загальний обсяг економічної діяльності знижується.

Шахтер наголосив, що ризики значно посиляться, якщо ціна нафти наблизиться до $140–150 за барель.

«Якщо ціна на нафту перевищить $120–130 за барель, ми, ймовірно, побачимо значне руйнування попиту та, швидше за все, глобальну рецесію. Якщо ж вона підніметься вище $140–150, світова економіка може зіткнутися з глибокою рецесією. На мою думку, економіка ще здатна витримати нафту по $100, можливо, $110 за барель», — сказав Шахтер.

За такого сценарію скорочення попиту може зменшити світове споживання нафти на 5–8 млн барелів на добу, що потенційно здатне втягнути глобальну економіку у серйозну рецесію.

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Напруженість навколо Ормузької протоки

Попередження Шахтера пролунало на тлі того, як інвестори продовжують уважно стежити за ситуацією навколо Ормузької протоки — одного з найважливіших маршрутів транспортування нафти у світі.

Через цю стратегічну водну артерію проходить приблизно 20% світових поставок нафти, тому будь-які перебої можуть серйозно вплинути на енергетичні ринки та світову економіку.

Водночас Шахтер вважає, що ринок зрештою зможе стабілізувати ситуацію завдяки використанню альтернативних маршрутів доставки, переналаштуванню трубопровідної логістики, вивільненню стратегічних запасів нафти та зниженню попиту з боку великих імпортерів, зокрема Китаю.

Останні перебої з поставками через Ормузьку протоку вже показали, що використання стратегічних резервів і альтернативних експортних маршрутів допомагає пом’якшити наслідки шоків пропозиції.

Схожої думки дотримуються й аналітики JPMorgan, які попередили, що ціни на нафту можуть зрости до $120–130 за барель, а в разі тривалих перебоїв — перевищити $150, що істотно підвищить ризик глобальної рецесії та подальшого падіння попиту.

Нафта є ключовою сировиною для більшості галузей економіки, тому різке подорожчання зазвичай призводить до зростання вартості пального, логістики та виробництва. Це знижує купівельну спроможність населення, скорочує прибутковість бізнесу та підвищує ризик рецесії через уповільнення економічного зростання.

Якщо сценарій Йозефа Шахтера справдиться і ціни на нафту закріпляться вище $120 за барель, це може позначитися далеко не лише на енергетичному секторі. Для бізнесу це означатиме дорожчу логістику, виробництво та сировину, що підсилить інфляційний тиск і змусить компанії переглядати витрати. Для споживачів наслідками можуть стати зростання цін на пальне, товари та послуги, а також зниження купівельної спроможності. У результаті сповільнення економічної активності може негативно вплинути й на фінансові ринки, інвестиції та темпи розвитку світової економіки. Водночас реалізація такого сценарію залежатиме від тривалості геополітичної напруженості, дій країн-виробників нафти та здатності ринку компенсувати можливі перебої з постачанням.

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Джерело: Finbold.

Рубрики: ІнвестиціїСвітНовини
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