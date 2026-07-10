Україна потрапила до десятки лідерів рейтингу IIF

Україна увійшла до десятки лідерів рейтингу IIF щодо відносин із портфельними інвесторами та боргової прозорості

Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів України.

Зазначається, що Україна відновила участь в оцінюванні Інституту міжнародних фінансів (IIF) та одразу увійшла до десятки найкращих країн у Звіті щодо відносин з портфельними інвесторами та боргової прозорості (Investor Relations and Debt Transparency Report) за 2026 рік. Серед 57 країн із ринками, що розвиваються, Україна посіла місце у десятці найкращих, отримавши 45,2 бала з 50 можливих.

Оцінка України значно перевищує як середній світовий показник (37 балів), так і середній показник серед країн-учасниць опитування (40,5 бала). Цей результат відображає послідовну відданість Міністерства фінансів України прозорій, надійній та зручній для інвесторів комунікації, навіть в умовах надзвичайних викликів, спричинених триваючою війною.

Оцінка боргової прозорості України становить 11 балів з 13 — суттєво вище за середній показник вибірки (9,6), що є визнанням своєчасності, деталізації та зручного для ринку формату подання фіскальних і боргових даних України.

IIF також відзначив Україну як приклад найкращої світової практики у сфері вебкомунікації з інвесторами — Україна стала однією з лише 23 країн, визнаних лідерами за окремим критерієм.

Окрім того, Україна отримала максимальні бали за наявність офіційної програми відносин з інвесторами, доступність відповідальних працівників, спеціалізовані IR-ресурси англійською та українською мовами, врахування зворотного зв’язку від інвесторів, а також залучення високопосадовців до діалогу з інвестиційною спільнотою.

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«Повернення України до лідерів оцінки IIF — це чіткий сигнал нашим міжнародним партнерам та інвесторам: навіть під час війни Україна залишається відданою найвищим стандартам прозорості, підзвітності та відкритого діалогу з інвестиційною спільнотою. Чітка та послідовна комунікація повністю в наших руках, і ми маємо намір і надалі поглиблювати довіру, яку вона формує. Саме ця довіра стане фундаментом відновлення України та її майбутнього повернення на міжнародні ринки капіталу», — підкреслив Урядовий уповноважений з питань управління державним боргом Юрій Буца.

Україна запровадила Програму відносин з інвесторами в структурі Міністерства фінансів у 2018 році. Відтоді Міністерство розглядає прозорість і взаємодію з інвесторами як постійну інституційну функцію: регулярно проводить конференц-дзвінки та двосторонні зустрічі з інвесторами, публікує вичерпну інформацію про борг і державну політику та відповідає на запити інвесторів через спеціальні вебканали.

У звіті IIF наголошується на явищі, яке його автори називають «дивідендом прозорості»: коли фіскальна, боргова та політична інформація оприлюднюється своєчасно, достовірно й передбачувано, інвестори можуть краще відрізняти відомі ризики від невідомих, що знижує премію за невизначеність, закладену у вартість запозичень, і розширює базу інвесторів. У звіті також зазначено, що досвід України демонструє, як безпосередній діалог з інвесторами допомагає суверенним позичальникам впроваджувати найкращі практики, відповідати мінливим очікуванням кредиторів і зберігати доступ до ринків капіталу в час, коли глобальний капітал стає дефіцитнішим і вибагливішим.

Міністерство фінансів України продовжить поглиблювати практики відносин з інвесторами відповідно до найкращих практик IIF, зокрема, шляхом подальшого розширення деталізації боргової звітності та підтримання регулярної проактивної комунікації з усім колом кредиторів та інвесторів України.

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