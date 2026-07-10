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Україна потрапила до десятки лідерів рейтингу IIF

10.07.2026 13:00
Микола Деркач

Україна увійшла до десятки лідерів рейтингу IIF щодо відносин із портфельними інвесторами та боргової прозорості

Україна потрапила до десятки лідерів рейтингу IIF

Фото: chatgpt.com

Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів України.

Зазначається, що Україна відновила участь в оцінюванні Інституту міжнародних фінансів (IIF) та одразу увійшла до десятки найкращих країн у Звіті щодо відносин з портфельними інвесторами та боргової прозорості (Investor Relations and Debt Transparency Report) за 2026 рік. Серед 57 країн із ринками, що розвиваються, Україна посіла місце у десятці найкращих, отримавши 45,2 бала з 50 можливих.

Оцінка України значно перевищує як середній світовий показник (37 балів), так і середній показник серед країн-учасниць опитування (40,5 бала). Цей результат відображає послідовну відданість Міністерства фінансів України прозорій, надійній та зручній для інвесторів комунікації, навіть в умовах надзвичайних викликів, спричинених триваючою війною.

Оцінка боргової прозорості України становить 11 балів з 13 — суттєво вище за середній показник вибірки (9,6), що є визнанням своєчасності, деталізації та зручного для ринку формату подання фіскальних і боргових даних України.

IIF також відзначив Україну як приклад найкращої світової практики у сфері вебкомунікації з інвесторами — Україна стала однією з лише 23 країн, визнаних лідерами за окремим критерієм.

Окрім того, Україна отримала максимальні бали за наявність офіційної програми відносин з інвесторами, доступність відповідальних працівників, спеціалізовані IR-ресурси англійською та українською мовами, врахування зворотного зв’язку від інвесторів, а також залучення високопосадовців до діалогу з інвестиційною спільнотою.

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«Повернення України до лідерів оцінки IIF — це чіткий сигнал нашим міжнародним партнерам та інвесторам: навіть під час війни Україна залишається відданою найвищим стандартам прозорості, підзвітності та відкритого діалогу з інвестиційною спільнотою. Чітка та послідовна комунікація повністю в наших руках, і ми маємо намір і надалі поглиблювати довіру, яку вона формує. Саме ця довіра стане фундаментом відновлення України та її майбутнього повернення на міжнародні ринки капіталу», — підкреслив Урядовий уповноважений з питань управління державним боргом Юрій Буца.

Україна запровадила Програму відносин з інвесторами в структурі Міністерства фінансів у 2018 році. Відтоді Міністерство розглядає прозорість і взаємодію з інвесторами як постійну інституційну функцію: регулярно проводить конференц-дзвінки та двосторонні зустрічі з інвесторами, публікує вичерпну інформацію про борг і державну політику та відповідає на запити інвесторів через спеціальні вебканали.

У звіті IIF наголошується на явищі, яке його автори називають «дивідендом прозорості»: коли фіскальна, боргова та політична інформація оприлюднюється своєчасно, достовірно й передбачувано, інвестори можуть краще відрізняти відомі ризики від невідомих, що знижує премію за невизначеність, закладену у вартість запозичень, і розширює базу інвесторів. У звіті також зазначено, що досвід України демонструє, як безпосередній діалог з інвесторами допомагає суверенним позичальникам впроваджувати найкращі практики, відповідати мінливим очікуванням кредиторів і зберігати доступ до ринків капіталу в час, коли глобальний капітал стає дефіцитнішим і вибагливішим.

Міністерство фінансів України продовжить поглиблювати практики відносин з інвесторами відповідно до найкращих практик IIF, зокрема, шляхом подальшого розширення деталізації боргової звітності та підтримання регулярної проактивної комунікації з усім колом кредиторів та інвесторів України.

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Рубрики: АналітикаІнвестиціїСвітНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
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