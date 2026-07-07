JPMorgan назвав акції, які варто купувати після нещодавнього падіння

Інвестиційний банк JPMorgan рекомендує інвесторам скористатися нещодавнім зниженням вартості акцій напівпровідникових компаній для формування довгострокових позицій. У банку вважають, що фундаментальні перспективи галузі залишаються сильними, а поточна корекція відкриває привабливі можливості для купівлі

Про це йдеться в аналітичній записці JPMorgan для клієнтів, повідомляє Finbold.

Стратег JPMorgan Міслав Матейка зазначив, що банк і надалі віддає перевагу виробникам напівпровідників серед інших технологічних компаній після різкого падіння сектору наприкінці червня — на початку липня.

За його словами, цикл зростання напівпровідникової індустрії ще далекий від завершення. Крім того, істотного збільшення виробничих потужностей, яке могло б створити надлишкову пропозицію, не очікується щонайменше до 2028 року, що має позитивно вплинути на майбутні фінансові результати компаній.

Корекція відбулася після стрімкого зростання акцій сектору у другому кварталі 2026 року. Зокрема, Philadelphia Semiconductor Index (SOX) та біржові фонди (ETF), орієнтовані на виробників мікрочипів, суттєво втратили в ціні. Також значно подешевшали акції Advanced Micro Devices (AMD), Intel, Micron Technology, Nvidia та Broadcom.

У JPMorgan зазначають, що серед технологічних компаній найбільш привабливими залишаються виробники напівпровідників. Наступними за пріоритетністю банк називає великі хмарні провайдери (hyperscalers), а також більш ризикові компанії, пов’язані зі штучним інтелектом.

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Водночас аналітики більш стримано оцінюють перспективи так званої Magnificent Seven — групи найбільших технологічних компаній США. У банку вважають, що сумніви щодо швидкої монетизації рішень на основі штучного інтелекту можуть тиснути на оцінку цих компаній, навіть попри подальше зростання їхніх прибутків.

Також JPMorgan зберігає обережний довгостроковий погляд щодо секторів програмного забезпечення, бізнес-послуг і медіа, які значною мірою залежать від розвитку ШІ. Водночас не виключаються короткострокові відновлення котирувань після періодів суттєвого перепродажу.

Аналітики зазначають, що останній розпродаж акцій виробників чипів був спричинений одразу кількома чинниками. Серед них — занепокоєння щодо темпів інвестицій у інфраструктуру для штучного інтелекту, високі ринкові оцінки компаній, стримані прогнози окремих виробників, а також макроекономічна невизначеність.

Додатковий тиск на сектор чинили побоювання щодо попиту на чипи пам’яті, ризиків надлишкової пропозиції, інфляції, процентних ставок та геополітичної напруженості. Водночас багато компаній увійшли в корекцію після суттєвого зростання вартості їхніх акцій на початку року.

Попри це, у JPMorgan прогнозують, що світові фондові ринки зможуть оновити історичні максимуми у другій половині 2026 року. На думку банку, цьому сприятимуть уповільнення інфляції, сильні корпоративні звіти та поступове розширення кола компаній, які забезпечуватимуть зростання ринку.

Редакція PSM звертає увагу, що інвестиційні рекомендації великих банків відображають аналітичну оцінку поточної ситуації на ринку, а не гарантують майбутню дохідність. Перед ухваленням інвестиційних рішень варто враховувати власний інвестиційний горизонт, рівень ризику та проводити самостійний аналіз компаній.

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