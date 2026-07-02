Вчені розповіли про 5 астероїдів, які назавжди змінили Землю

30 червня у світі відзначають Міжнародний день астероїдів — дату, присвячену підвищенню обізнаності про небезпеку космічних тіл. Її обрали на честь Тунгуської події 1908 року, коли астероїд (або фрагмент комети) вибухнув над Сибіром із потужністю, що приблизно у тисячу разів перевищувала вибух атомної бомби, скинутої на Хіросіму

За 4,6 млрд років існування Землі відбулося чимало масштабних зіткнень із космічними тілами. Деякі з них кардинально змінили розвиток життя на планеті.

Кратер Вредефорт — близько 2,02 млрд років тому

Один із найбільших астероїдів в історії, діаметром приблизно 20–25 км, врізався в територію сучасної Південно-Африканської Республіки зі швидкістю до 90 тис. км/год.

У результаті утворилася западина глибиною близько 40 км і діаметром приблизно 300 км. Сьогодні структура Вредефорт вважається найбільшим підтвердженим ударним кратером на Землі. Удар був настільки потужним, що величезні маси земної кори були буквально вивернуті назовні, відкривши породи віком понад 3,5 млрд років.

Басейн Садбері — 1,85 млрд років тому

Ще один гігантський астероїд, діаметром близько 15 км, впав на території сучасної канадської провінції Онтаріо.

Після удару сформувався кратер завглибшки приблизно 30 км і шириною до 250 км. Величезна кількість земної кори розплавилася, утворивши підземне море магми. За мільярди років тектонічні процеси змінили його форму, однак басейн Садбері досі залишається одним із найбільших ударних утворень на планеті.

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Подія Чиксулуб — 66 млн років тому

Найвідоміше зіткнення в історії Землі сталося приблизно 66 млн років тому, коли астероїд діаметром 10–15 км впав на території сучасного півострова Юкатан у Мексиці.

Саме цей удар вважається головною причиною масового вимирання, під час якого зникли динозаври та близько 75% усіх видів живих організмів. Після падіння виникли масштабні цунамі, землетруси та пожежі, а пил і випарувані породи закрили Сонце на кілька років, що призвело до різкого похолодання та кислотних дощів.

Кратер Попігай — 35,7 млн років тому

На півночі Сибіру розташований четвертий за величиною підтверджений ударний кратер Землі.

Особливість цього місця полягає в тому, що саме тут знаходиться найбільше відоме родовище ударних діамантів. Науковці вважають, що астероїд діаметром близько 8 км (або комета) врізався в регіон, багатий на графіт. Колосальний тиск — до 60 гігапаскалів — і температура в тисячі градусів за лічені секунди перетворили графіт на величезну кількість алмазів.

Деякі дослідники також пов’язують цю подію з масовим вимиранням наприкінці еоцену, оскільки вона майже збіглася в часі з ще одним великим ударом у районі Чесапікської затоки у США.

Тунгуська подія — 1908 рік

Найбільша подія такого типу в історичний період сталася 30 червня 1908 року.

Космічне тіло не досягло поверхні Землі, а вибухнуло на висоті приблизно 5–20 км над Сибіром. Потужність вибуху оцінюють у 10–15 мегатонн у тротиловому еквіваленті. Ударною хвилею було миттєво повалено понад 80 млн дерев на площі близько 2 150 кв. км, хоча кратер так і не утворився.

Редакція PSM звертає увагу, що сучасні космічні агентства дедалі активніше розвивають програми планетарного захисту. Зокрема, NASA та ESA працюють над технологіями раннього виявлення потенційно небезпечних астероїдів і способами зміни їхньої траєкторії, щоб у майбутньому запобігти можливим зіткненням із Землею.

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За матеріалами wionews.com; un.org.