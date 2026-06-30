close-btn
PaySpaceMagazine

Вулкан в Антарктиді щодня викидає золото в атмосферу

30.06.2026 19:30
Ольга Деркач

На острові Росс у Антарктиді розташований Еребус — найпівденніший активний вулкан планети, що димить за 1350 кілометрів від Південного полюса і містить постійне озеро розпеченої лави. У газах, які безперервно виходять із цих воріт у підземний світ, науковці виявили мікроскопічні частинки кристалічного, чистого золота

Вулкан в Антарктиді щодня викидає золото в атмосферу

Фото: magnific.com/vecstock

Згідно з дослідженням, опублікованим у журналі Geophysical Research Letters ще у 1991 році, Еребус щодня викидає в повітря приблизно 80 грамів мікроскопічного золотого пилу, розсіюючи його на відстань до 1000 кілометрів від вулкана — а можливо, й далі. На сьогодні це єдиний відомий науці вулкан, який виверг кристалічні частинки чистого елементарного золота.

За оцінками експертів, про які повідомляв Polar Journal, щоденний викид золота з Еребуса в перерахунку на сучасні ціни на метал оцінюється приблизно у $6000.

Справжньою загадкою залишається те, як саме золото вивільняється з магми. Насправді сліди золота у вулканічних викидах — не таке вже й рідкісне явище: невеликі кількості металу хімічно виявляли у зразках із Кілауеа на Гаваях, Етни в Італії, вулкана Августин на Алясці та Ель-Чічона в Мексиці. Пізніші теоретичні роботи припускають, що золото може переноситися гарячими вулканічними рідинами, а ймовірно, й газами.

Це має сенс: вулкан — це фактично отвір у земній корі, через який розплавлена речовина з надр піднімається до поверхні. Багато елементів, зокрема мідь, срібло, ртуть, миш’як, селен і сірка, а також золото, опиняються разом у своєрідному казані, де можуть утворювати сполуки з іншими елементами. При цьому золото не випаровується, як вода в чайнику — точка кипіння чистого золота значно вища за вулканічні температури. Натомість метал, імовірно, «подорожує» у складі летких хлор- чи сіровмісних сполук, що існують у гарячих вулканічних газах.

Однак команда дослідників під керівництвом геохіміка Кімберлі Мікер з Гірничотехнологічного інституту Нью-Мексико виявила, що золото Еребуса поводиться інакше, ніж в усіх інших відомих вулканах. У межах дослідження команда зібрала зразки снігу навколо вулканічного кратера, з газового шлейфу над лавовим озером, а також з антарктичної тропосфери на відстані до 1000 кілометрів від вулкана. У всіх трьох наборах зразків були виявлені частинки чистого золота мікронного розміру.

Читайте також: Звідки на Землі з’явилося золото — учені

Під електронним мікроскопом частинки виглядали не безформними цяточками, а складними, гранованими, майже ідеально геометричними кристалами — деякі сягали приблизно 60 мікрометрів у поперечнику. Оцінений щоденний обсяг у 80 грамів виявився навіть дещо меншим, ніж у деяких інших вулканів: за тогочасними вимірюваннями Кілауеа викидав від 500 до 800 грамів золота на день, а оцінки для Етни сягали аж 2,4 кілограма.

Утім, у випадку з Еребусом є дещо унікальне, що дозволяє золоту відокремитися від сполук, у складі яких воно перебуває у вулканічних викидах. Одна з запропонованих моделей припускає, що золото виноситься з лави в летких хлорвмісних сполуках. У міру охолодження газів золото кристалізується з цих сполук, перш ніж зрештою осісти на антарктичному льоду. Проблема цієї моделі в тому, що газ містить дуже мало золота — за таких умов спонтанне утворення красиво сформованих кристалів просто в повітрі видається малоймовірним.

Інший сценарій, запропонований пізніше вулканологом Філіпом Кайлом з того ж інституту, передбачає, що золото формується поступовіше у скоринці на поверхні лавового озера, перш ніж піднятися в повітря разом із газами, що виходять. Минуло вже понад 30 років з моменту відкриття, однак чіткої відповіді досі немає. Щось у самому Еребусі — чи то хімія, чи навколишня температура, чи геологія, чи якийсь інший фактор — надає йому унікальну здатність «присипати» сніг золотим пилом.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

В Антарктиді безслідно зникла площа льоду розміром з Україну

Антарктичний лід різко тане: учені попереджають про небезпеку

Учені заявили про існування восьмого континенту на Землі

Джерело: ScienceAlert.

Рубрики: СвітНовиниНаука
google news
Новини по темі
Землю накрила потужна магнітна буря 30.06.2026

Землю накрила потужна магнітна буря
Як люди адаптувалися до змін клімату 6000 років тому 30.06.2026

Як люди адаптувалися до змін клімату 6000 років тому
Земля може пережити смерть Сонця — учені 29.06.2026

Земля може пережити смерть Сонця — учені
Вчені перетворили морську воду на питну без електрики 29.06.2026

Вчені перетворили морську воду на питну без електрики
Каспійське море може повністю зникнути — науковці 27.06.2026

Каспійське море може повністю зникнути — науковці
Вчені наблизилися до створення «кристалічних батарей» 26.06.2026

Вчені наблизилися до створення «кристалічних батарей»

Вибір редакції
Всі
Україна може стати блокчейн-хабом Європи — інтерв’ю з CEO Polygon Labs Марком Боіроном
ТОП статей 22.06.2026

Україна може стати блокчейн-хабом Європи — інтерв’ю з CEO Polygon Labs Марком Боіроном

 Відкритий банкінг, миттєві платежі та євроінтеграція фінтеху України — інтерв’ю з Олексієм Шабаном
ТОП статей 19.06.2026

Відкритий банкінг, миттєві платежі та євроінтеграція фінтеху України — інтерв’ю з Олексієм Шабаном

 Як працюватиме закон про доходи з цифрових платформ: що змінить податок на OLX
ТОП статей 10.06.2026

Як працюватиме закон про доходи з цифрових платформ: що змінить податок на OLX

 Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у квітні 2026 — аналітика
ТОП статей 28.05.2026

Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у квітні 2026 — аналітика

Останні новини
Сьогодні  19:30

Вулкан в Антарктиді щодня викидає золото в атмосферу

 Сьогодні  18:50

Криптоапокаліпсис: більшість альткоїнів перебувають у стані «повної неспроможності»

 Сьогодні  18:10

НБУ обмежив діяльність 2 фінкомпаній та оштрафував ще 1

 Сьогодні  16:50

Землю накрила потужна магнітна буря

 Сьогодні  16:10

IBM представила перший у світі чип до 1 нанометра

 Сьогодні  15:30

Скільки б ви отримали, інвестувавши $1000 на початку 2026 як Баффет

 Сьогодні  14:50

2 криптовалюти, які можуть досягти капіталізації $100 млрд у 2026

 Всі новини
Partner banner
credit link image
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.