Вулкан в Антарктиді щодня викидає золото в атмосферу

На острові Росс у Антарктиді розташований Еребус — найпівденніший активний вулкан планети, що димить за 1350 кілометрів від Південного полюса і містить постійне озеро розпеченої лави. У газах, які безперервно виходять із цих воріт у підземний світ, науковці виявили мікроскопічні частинки кристалічного, чистого золота

Згідно з дослідженням, опублікованим у журналі Geophysical Research Letters ще у 1991 році, Еребус щодня викидає в повітря приблизно 80 грамів мікроскопічного золотого пилу, розсіюючи його на відстань до 1000 кілометрів від вулкана — а можливо, й далі. На сьогодні це єдиний відомий науці вулкан, який виверг кристалічні частинки чистого елементарного золота.

За оцінками експертів, про які повідомляв Polar Journal, щоденний викид золота з Еребуса в перерахунку на сучасні ціни на метал оцінюється приблизно у $6000.

Справжньою загадкою залишається те, як саме золото вивільняється з магми. Насправді сліди золота у вулканічних викидах — не таке вже й рідкісне явище: невеликі кількості металу хімічно виявляли у зразках із Кілауеа на Гаваях, Етни в Італії, вулкана Августин на Алясці та Ель-Чічона в Мексиці. Пізніші теоретичні роботи припускають, що золото може переноситися гарячими вулканічними рідинами, а ймовірно, й газами.

Це має сенс: вулкан — це фактично отвір у земній корі, через який розплавлена речовина з надр піднімається до поверхні. Багато елементів, зокрема мідь, срібло, ртуть, миш’як, селен і сірка, а також золото, опиняються разом у своєрідному казані, де можуть утворювати сполуки з іншими елементами. При цьому золото не випаровується, як вода в чайнику — точка кипіння чистого золота значно вища за вулканічні температури. Натомість метал, імовірно, «подорожує» у складі летких хлор- чи сіровмісних сполук, що існують у гарячих вулканічних газах.

Однак команда дослідників під керівництвом геохіміка Кімберлі Мікер з Гірничотехнологічного інституту Нью-Мексико виявила, що золото Еребуса поводиться інакше, ніж в усіх інших відомих вулканах. У межах дослідження команда зібрала зразки снігу навколо вулканічного кратера, з газового шлейфу над лавовим озером, а також з антарктичної тропосфери на відстані до 1000 кілометрів від вулкана. У всіх трьох наборах зразків були виявлені частинки чистого золота мікронного розміру.

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Під електронним мікроскопом частинки виглядали не безформними цяточками, а складними, гранованими, майже ідеально геометричними кристалами — деякі сягали приблизно 60 мікрометрів у поперечнику. Оцінений щоденний обсяг у 80 грамів виявився навіть дещо меншим, ніж у деяких інших вулканів: за тогочасними вимірюваннями Кілауеа викидав від 500 до 800 грамів золота на день, а оцінки для Етни сягали аж 2,4 кілограма.

Утім, у випадку з Еребусом є дещо унікальне, що дозволяє золоту відокремитися від сполук, у складі яких воно перебуває у вулканічних викидах. Одна з запропонованих моделей припускає, що золото виноситься з лави в летких хлорвмісних сполуках. У міру охолодження газів золото кристалізується з цих сполук, перш ніж зрештою осісти на антарктичному льоду. Проблема цієї моделі в тому, що газ містить дуже мало золота — за таких умов спонтанне утворення красиво сформованих кристалів просто в повітрі видається малоймовірним.

Інший сценарій, запропонований пізніше вулканологом Філіпом Кайлом з того ж інституту, передбачає, що золото формується поступовіше у скоринці на поверхні лавового озера, перш ніж піднятися в повітря разом із газами, що виходять. Минуло вже понад 30 років з моменту відкриття, однак чіткої відповіді досі немає. Щось у самому Еребусі — чи то хімія, чи навколишня температура, чи геологія, чи якийсь інший фактор — надає йому унікальну здатність «присипати» сніг золотим пилом.

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Джерело: ScienceAlert.