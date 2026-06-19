В Антарктиді безслідно зникла площа льоду розміром з Україну

Узимку, яка в Антарктиді триває з березня по жовтень, морський лід навколо континенту зазвичай активно наростає, формуючи течії, що регулюють клімат Землі. Цього року, однак, над морем Беллінсгаузена, біля західного берега Антарктичного півострова, утворився помітний розрив — площа, яка просто не вкрилася льодом

За супутниковими спостереженнями, близько 650 000 квадратних кілометрів морського льоду не сформувалися порівняно із середніми показниками за 1991–2020 роки. Для масштабу: ця площа більша за всю територію України. Учений-океанолог із Тасманійського університету Вілл Гоббс зазначив, що цей рік став уже третім за останні чотири, коли в цьому регіоні фіксується надзвичайно низький рівень морського льоду.

«Я не думаю, що ми ще побачимо там морський лід. Йому кінець», — сказав він.

Подібні тривожні висновки фіксували і раніше: дослідники вже пов’язували рекордно низький рівень антарктичного льоду з масовою загибеллю пташенят імператорських пінгвінів, які тонули через руйнування крижаного покриву. Тоді вчені попереджали: якщо низький рівень морського льоду збережеться, Антарктида може перестати стримувати глобальне потепління й почати його прискорювати.

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Дослідники досі вивчають причини скорочення морського льоду в Антарктиді. За словами Гоббса, втрата льоду, ймовірно, пов’язана зі змінами в океані, і науковці намагаються визначити, наскільки тут є фактор глобального потепління. Антарктичний лід скорочувався значно повільніше за арктичний, але останніми роками вчені фіксують разючі зміни в площі льодового покриву: один рекордний мінімум у 2016 році змінився іншим у 2022-му, а потім ще одним — у 2023-му.

Океанограф Едвард Доддрідж з Інституту морських і антарктичних досліджень в Австралії зазначив, що подібні втрати льоду вже перестали його дивувати.

«Це не добра новина, але це вже стало закономірністю, яку ми очікуємо. Теплішому світу властиво мати менше морського льоду», — пояснив він.

Скорочення зимового морського льоду матиме низку наслідків. Ця зона зазвичай слугує важливим середовищем для криля та пінгвінів. Морський лід також відіграє ключову роль у регулюванні клімату — він рухає океанські течії, ізолює океан від сонячного тепла та захищає шельфові льодовики біля гирл льодовиків. Неподалік від цієї зони дослідники вже попереджали про неминучий розпад шельфового льодовика Туейтса — так званого «Льодовика судного дня», обвал якого протягом наступних століть може підняти рівень моря на 65 сантиметрів і загрожувати прибережним громадам у всьому світі.

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Джерела: Live Science, The Guardian.