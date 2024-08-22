Антарктида піднімається з океану: як це вплине на Землю

У приголомшливому дослідженні вчені помітили, що Антарктида втрачає вагу і континент піднімається з океану

Цей процес відомий як післяльодовикове підняття, і, згідно з новим дослідженням, він матиме значний вплив на підвищення рівня світового океану в майбутньому.

«Оскільки майже 700 млн людей живуть у прибережних районах, а потенційна вартість підвищення рівня моря до кінця століття може сягнути трильйонів доларів, розуміння ефекту доміно від танення антарктичного льоду має вирішальне значення», — сказала гляціолог з Університету Макгілла Наталія Гомес, яка провела дослідження.

В останні кілька років рівень льоду в Антарктиді був дуже низьким. Гомес разом з колегами дослідили мантію Землі під льодовиковим щитом Антарктиди і виявили, що в деяких місцях вона була в’язкою. Згідно з сейсмічними даними, цей високий рівень в’язкості призводить до несподіваного підняття землі.

«Наші вимірювання показують, що тверда земля, яка утворює основу антарктичного льодовикового покриву, напрочуд швидко змінює форму, — сказав геолог Університету штату Огайо Террі Вілсон. — Підняття землі внаслідок зменшення льоду на поверхні відбувається за десятиліття, а не за тисячі років».

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Команда використовувала 3D-моделювання, щоб зрозуміти, як підвищується рівень моря через зміну суходолу в Антарктиді.

«Це дослідження знаменує собою прорив у нашій здатності краще прогнозувати вплив зміни клімату на підвищення рівня моря та формувати ефективну екологічну політику», — сказав гляціолог Університету штату Массачусетс Роб ДеКонто.

Оскільки Земля не є гладкою сферою, унікальні впливи на рівень моря будуть спостерігатися в різних частинах планети через гравітаційні, ротаційні та геологічні особливості.

«Наші результати підтверджують нещодавні висновки про те, що низькоширотні острови і прибережні райони, які вже зазнають впливу підвищення рівня моря, зазнають вищого, ніж середнє, підвищення рівня моря, пов’язаного з втратою антарктичного льоду, незалежно від сценарію втрати льоду, — пояснює Гомес. — Цей висновок підкреслює кліматичну несправедливість по відношенню до країн, чиї викиди є низькими, в той час як їх вразливість до підвищення рівня моря є високою».

За словами дослідників, у моделі є багато невизначеності через брак сейсмічних даних із Західної Антарктиди.

«Щоб задокументувати, як швидко змінюється наш світ, дуже важливо продовжувати розвивати нашу здатність робити більш точні прогнози — це єдиний шлях, який дозволить нам осмислено дбати про наше майбутнє», — сказав Вілсон.

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За матеріалами: WioNews.