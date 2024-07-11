Європа на порозі кліматичної катастрофи — учені

Нове дослідження показує, що зміна клімату може занурити Європу в глибоке заморожування

Дослідники з Університетського коледжу Лондона виявили, що Гольфстрім — життєво важлива течія теплої води — може бути особливо чутливою до змін клімату. Глобальне потепління може призвести до розпаду Гольфстріму, що знизить середню температуру в Європі до 15°C (27°F).

«Якщо в майбутньому вітри стануть слабшими, як показало нещодавнє дослідження з використанням кліматичних моделей, це може означати послаблення Гольфстріму і прохолоднішу Європу», — сказав доктор Джек Вортон.

Гольфстрім — це течія теплої води, яка тече вздовж східного узбережжя Північної Америки і через Атлантику до Європи.

Прибуваючи до Європи, вона вивільняє теплову енергію в атмосферу, підтримуючи в Європі вищу температуру, ніж могла б бути в іншому випадку.

Деякі дослідження вже вказують на послаблення океанічних течій, які визначають клімат нашої планети. Але щоб зрозуміти, як велика зміна кліматичних умов може вплинути на Гольфстрім у майбутньому, дослідникам довелося зазирнути далеко в минуле.

Близько 20 000 років тому планета перебувала у лещатах останнього льодовикового періоду, який покрив більшу частину Північної півкулі товстою крижаною шапкою. Дослідники зібрали зразки осадових порід з різних місць уздовж узбережжя Північної Кароліни і Флориди, щоб перевірити наявність стародавніх мікроорганізмів, які називаються форамініферами.

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«Скам’янілості форамініфер, які жили під час останнього льодовикового періоду, були використані тому, що хімічний склад їхніх раковин фіксує щільність води, в якій вони жили, коли були живими», — пояснює професор Девід Торналлі.

Використовуючи свої вимірювання та деякі знання з фізики океану, дослідники підрахували, що Гольфстрім був удвічі глибшим і вдвічі швидшим, ніж сьогодні.

«Ми виявили, що під час останнього льодовикового періоду Гольфстрім був набагато сильнішим через сильніші вітри в субтропічній частині Північної Атлантики. В результаті Гольфстрім все ще переносив багато тепла на північ, незважаючи на те, що решта планети була набагато холоднішою», — каже Вортон.

Ці висновки мають тривожні наслідки для нашого майбутнього, оскільки вони свідчать про те, що сила Гольфстріму залежить від кліматичних факторів.

«Океан переміщує величезну кількість тепла по всій земній кулі, що еквівалентно енергії мільйонів електростанцій. Зміна сили океанських течій може вплинути на те, скільки тепла куди надходить. Це змінює наш клімат, а в більш коротких часових масштабах — нашу погоду», — пояснив Торналлі.

Гольфстрім є лише частиною Атлантичної меридіональної перекидної циркуляції (AMOC) — величезної мережі течій, які перекачують гарячу воду по всій земній кулі.

Хоча її часто описують як конвеєр, професор Торналлі каже, що краще думати про АМОК як про «серію взаємопов’язаних петель».

Останні дослідження вказують на те, що зміна клімату вже послаблює сильні північноатлантичні вітри, які допомагають рухати Гольфстрім.

Хоча дослідники кажуть, що вони не можуть бути впевнені, наскільки це вплине, у малоймовірному випадку повного руйнування Гольфстріму температура в Європі може впасти від 10 до 15°C (18-27°F).

Дослідники зазначають, що сучасні кліматичні моделі показують, що ослаблення Гольфстріму «сіє хаос» у сільському господарстві та погодних умовах континенту.



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За матеріалами: Daily Mail.