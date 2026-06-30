close-btn
PaySpaceMagazine

Землю накрила потужна магнітна буря

30.06.2026 16:50
Ольга Деркач

30 червня Земля опинилася під впливом потужної магнітної бурі. За даними сервісу MeteoAgent, геомагнітна активність досягла K-індексу 5, що відповідає рівню G1 (Minor) за міжнародною класифікацією. Одночасно на Сонці було зафіксовано спалах класу M1, який є одним із факторів, здатних спричиняти збурення магнітного поля Землі

Землю накрила потужна магнітна буря

Фото: magnific.com/freepik

Підвищення геомагнітної активності пов’язане з надходженням до Землі потоку заряджених частинок після коронального викиду маси із Сонця. За прогнозами американського NOAA Space Weather Prediction Center (SWPC), саме 30 червня очікувалися умови магнітної бурі рівня G1, а в окремі періоди не виключалося подальше посилення геомагнітних збурень.

Рівень G1 вважається найнижчим у шкалі магнітних бур, однак він уже може впливати як на роботу окремих технічних систем, так і на самопочуття метеочутливих людей. У такі дні деякі люди скаржаться на головний біль, втому, сонливість, перепади настрою чи артеріального тиску. Водночас науковці наголошують, що переконливих доказів прямого впливу магнітних бур на здоров’я людини досі немає, хоча лікарі радять у періоди підвищеної сонячної активності більше відпочивати, підтримувати водний баланс і уникати надмірних фізичних навантажень.

Землю накрила потужна магнітна буря

Скриншот: MeteoAgent

Для технологічної інфраструктури навіть слабкі геомагнітні бурі можуть мати певні наслідки. Зокрема, можливі незначні коливання в роботі енергомереж, короткочасні порушення високочастотного радіозв’язку та незначний вплив на супутникові системи. Крім того, у високих широтах під час таких явищ зростає ймовірність спостереження полярного сяйва.

Також читайте: Земля може пережити смерть Сонця — учені

Останніми днями Сонце демонструє підвищену активність. Після серії спалахів класу C було зареєстровано потужніший спалах M1, який свідчить про активні процеси на поверхні світила. Саме такі явища нерідко супроводжуються корональними викидами маси, що через один-три дні досягають Землі та викликають магнітні бурі різної сили.

За попередніми прогнозами, найближчими днями геомагнітна активність має поступово знижуватися, якщо Сонце не створить нових потужних викидів. Водночас фахівці наголошують, що космічна погода є дуже динамічною, тому прогнози можуть оперативно змінюватися.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Вчені перетворили морську воду на питну без електрики

Каспійське море може повністю зникнути — науковці

Вчені наблизилися до створення «кристалічних батарей»

Джерела: MeteoAgent; NOAA Space Weather Prediction Center (SWPC).

Рубрики: СвітНовиниКосмосНаука
google news
Новини по темі
Вулкан в Антарктиді щодня викидає золото в атмосферу 30.06.2026

Вулкан в Антарктиді щодня викидає золото в атмосферу
Як люди адаптувалися до змін клімату 6000 років тому 30.06.2026

Як люди адаптувалися до змін клімату 6000 років тому
Земля може пережити смерть Сонця — учені 29.06.2026

Земля може пережити смерть Сонця — учені
Вчені перетворили морську воду на питну без електрики 29.06.2026

Вчені перетворили морську воду на питну без електрики
Каспійське море може повністю зникнути — науковці 27.06.2026

Каспійське море може повністю зникнути — науковці
Вчені наблизилися до створення «кристалічних батарей» 26.06.2026

Вчені наблизилися до створення «кристалічних батарей»

Вибір редакції
Всі
Україна може стати блокчейн-хабом Європи — інтерв’ю з CEO Polygon Labs Марком Боіроном
ТОП статей 22.06.2026

Україна може стати блокчейн-хабом Європи — інтерв’ю з CEO Polygon Labs Марком Боіроном

 Відкритий банкінг, миттєві платежі та євроінтеграція фінтеху України — інтерв’ю з Олексієм Шабаном
ТОП статей 19.06.2026

Відкритий банкінг, миттєві платежі та євроінтеграція фінтеху України — інтерв’ю з Олексієм Шабаном

 Як працюватиме закон про доходи з цифрових платформ: що змінить податок на OLX
ТОП статей 10.06.2026

Як працюватиме закон про доходи з цифрових платформ: що змінить податок на OLX

 Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у квітні 2026 — аналітика
ТОП статей 28.05.2026

Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у квітні 2026 — аналітика

Останні новини
Сьогодні  19:30

Вулкан в Антарктиді щодня викидає золото в атмосферу

 Сьогодні  18:50

Криптоапокаліпсис: більшість альткоїнів перебувають у стані «повної неспроможності»

 Сьогодні  18:10

НБУ обмежив діяльність 2 фінкомпаній та оштрафував ще 1

 Сьогодні  16:50

Землю накрила потужна магнітна буря

 Сьогодні  16:10

IBM представила перший у світі чип до 1 нанометра

 Сьогодні  15:30

Скільки б ви отримали, інвестувавши $1000 на початку 2026 як Баффет

 Сьогодні  14:50

2 криптовалюти, які можуть досягти капіталізації $100 млрд у 2026

 Всі новини
Partner banner
credit link image
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.