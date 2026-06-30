Землю накрила потужна магнітна буря

30 червня Земля опинилася під впливом потужної магнітної бурі. За даними сервісу MeteoAgent, геомагнітна активність досягла K-індексу 5, що відповідає рівню G1 (Minor) за міжнародною класифікацією. Одночасно на Сонці було зафіксовано спалах класу M1, який є одним із факторів, здатних спричиняти збурення магнітного поля Землі

Підвищення геомагнітної активності пов’язане з надходженням до Землі потоку заряджених частинок після коронального викиду маси із Сонця. За прогнозами американського NOAA Space Weather Prediction Center (SWPC), саме 30 червня очікувалися умови магнітної бурі рівня G1, а в окремі періоди не виключалося подальше посилення геомагнітних збурень.

Рівень G1 вважається найнижчим у шкалі магнітних бур, однак він уже може впливати як на роботу окремих технічних систем, так і на самопочуття метеочутливих людей. У такі дні деякі люди скаржаться на головний біль, втому, сонливість, перепади настрою чи артеріального тиску. Водночас науковці наголошують, що переконливих доказів прямого впливу магнітних бур на здоров’я людини досі немає, хоча лікарі радять у періоди підвищеної сонячної активності більше відпочивати, підтримувати водний баланс і уникати надмірних фізичних навантажень.

Для технологічної інфраструктури навіть слабкі геомагнітні бурі можуть мати певні наслідки. Зокрема, можливі незначні коливання в роботі енергомереж, короткочасні порушення високочастотного радіозв’язку та незначний вплив на супутникові системи. Крім того, у високих широтах під час таких явищ зростає ймовірність спостереження полярного сяйва.

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Останніми днями Сонце демонструє підвищену активність. Після серії спалахів класу C було зареєстровано потужніший спалах M1, який свідчить про активні процеси на поверхні світила. Саме такі явища нерідко супроводжуються корональними викидами маси, що через один-три дні досягають Землі та викликають магнітні бурі різної сили.

За попередніми прогнозами, найближчими днями геомагнітна активність має поступово знижуватися, якщо Сонце не створить нових потужних викидів. Водночас фахівці наголошують, що космічна погода є дуже динамічною, тому прогнози можуть оперативно змінюватися.

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Джерела: MeteoAgent; NOAA Space Weather Prediction Center (SWPC).