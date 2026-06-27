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Каспійське море може повністю зникнути — науковці

27.06.2026 11:30
Микола Деркач

Каспійське море, найбільша у світі замкнена водойма, продовжує стрімко втрачати воду. Нове дослідження, опубліковане в науковому журналі Earth’s Future, показало, що процес триває ще з початку 1990-х років і дедалі більше посилюється через діяльність людини та зміну клімату. На думку вчених, без скоординованих міжнародних дій регіон може зіткнутися з масштабною екологічною кризою

Каспійське море може повністю зникнути — науковці

Площа Каспійського моря становить близько 371 тис. квадратних кілометрів — це майже відповідає території Японії. Воно омиває береги п’яти держав: Азербайджану, Ірану, Казахстану, росії та Туркменістану.

Команда дослідників під керівництвом Джессі Дуку з Каліфорнійського університету в Ірвайні проаналізувала супутникові знімки, дані про стік річок і кліматичні показники. Результати свідчать, що головною причиною обміління стало різке скорочення притоку води, насамперед із річки Волги, яка забезпечує близько 80% усього прісноводного надходження до Каспійського моря. Водночас кількість опадів у басейні суттєво не змінилася, тоді як випаровування дещо зросло.

Окрім Волги, море живлять ще чотири великі річки — Урал, Кура, Терек і Атрек. Дослідження показало, що в період із 1991 до 2020 року стік усіх п’яти водних артерій значно скоротився. Найбільше від цього постраждала північна частина Каспію, яка є наймілкішою. За останні десятиліття вона втратила близько 5,5% своєї площі, а до кінця століття рівень води може знизитися ще на 8–14 метрів.

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Науковці також зафіксували зростання концентрації хлорофілу а — показника активного розвитку водоростей і ціанобактерій. Це свідчить про погіршення екологічного стану водойми.

Каспійське море є домівкою для понад 850 видів тварин і рослин, які не зустрічаються більше ніде у світі. Через обміління під загрозою опинилися, зокрема, каспійський тюлень, що перебуває на межі зникнення, а також осетрові риби, які забезпечують близько 90% світового виробництва чорної ікри.

Ситуацію ускладнює й інтенсивний видобуток нафти та газу. За оцінками дослідників, щороку до Каспійського моря потрапляє близько 1 млн тонн нафти, що негативно впливає на якість води та стан екосистеми.

Автори дослідження наголошують, що врятувати Каспійське море можна лише за умови спільної політики всіх п’яти прибережних держав щодо управління водними ресурсами. Подібної позиції дотримується й Американський геофізичний союз (AGU), який закликає до міжнародної співпраці для запобігання подальшому висиханню найбільшої замкненої водойми планети.

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За матеріалами: wionews.com; agupubs.onlinelibrary.wiley.com.

Рубрики: СвітНовиниНаука
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