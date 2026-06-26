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PaySpaceMagazine

Вчені наблизилися до створення «кристалічних батарей»

26.06.2026 12:40
Микола Деркач

У Швейцарії вчені досліджують новий підхід до зберігання енергії, який часто називають «кристалічною батареєю». Йдеться про технологію, що передбачає використання стабільних кристалічних матеріалів для накопичення та вивільнення електроенергії протягом надзвичайно тривалого часу

Вчені наблизилися до створення «кристалічних батарей»

Фото: chatgpt.com

Попри те, що розробка перебуває на ранній стадії й поки далека від комерційного застосування, вона вже привернула увагу наукової спільноти завдяки потенціалу значно перевершити сучасні літій-іонні акумулятори за довговічністю.

На відміну від традиційних батарей, які поступово втрачають ємність і потребують регулярної зарядки або заміни, нова концепція базується на матеріалах, здатних зберігати структурну стабільність протягом тривалого часу. Це дозволяє мінімізувати втрати енергії та уповільнити деградацію елементів. Дослідники також вивчають взаємодію твердих кристалічних структур з іонами та електронами, що може відкрити шлях до ефективніших і безпечніших систем накопичення енергії.

У разі успішного розвитку технології вона може знайти застосування в медичних імплантах, автономних датчиках, космічних місіях та іншому обладнанні, яке має працювати роками без технічного обслуговування. Крім того, довговічні системи накопичення енергії здатні зробити сонячну та вітрову генерацію більш стабільною, забезпечуючи тривале зберігання надлишкової електроенергії.

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Хоча попереду ще чимало наукових і технологічних викликів, сама ідея демонструє новий підхід до енергетики — коли енергію можна зберігати не лише ефективніше, а й значно довше, ніж це дозволяють сучасні акумулятори.

Редакція PaySpace Magazine звертає увагу, що технологія «кристалічної батареї» все ще перебуває на ранній стадії розробки, тому її потенційні характеристики, зокрема надзвичайно тривалий термін роботи, поки залишаються предметом наукових досліджень.

Водночас швейцарські наукові центри активно працюють над створенням нових поколінь довговічних і безпечних систем накопичення енергії, що може мати важливе значення і для України. Зокрема, розвиток таких технологій у перспективі здатен посилити енергетичну стійкість країни, сприяти інтеграції відновлюваних джерел енергії та забезпечити надійне резервне живлення критичної інфраструктури в умовах війни та післявоєнної відбудови.

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За матеріалами: swissinfo.ch; csem.ch; facebook.com/ItisaScience

Рубрики: СвітНовиниНаука
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