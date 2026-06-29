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Вчені перетворили морську воду на питну без електрики

29.06.2026 17:00
Микола Деркач

Китайські вчені розробили нову технологію опріснення, яка дозволяє перетворювати морську воду на прісну без використання електроенергії. Система працює виключно завдяки сонячній енергії та може зробити виробництво питної води навіть дешевшим за традиційні методи очищення

Вчені перетворили морську воду на питну без електрики

Фото: chatgpt.com

Традиційне опріснення морської води потребує значних витрат енергії, що робить його дорогим і доступним переважно для заможних країн із великими запасами викопного палива.

Дослідники створили новий матеріал, який значно ефективніше використовує сонячне світло. Для цього вони розробили спеціальну технологію вплетення наночастинок у тривимірний фототермічний матеріал, що поглинає сонячну енергію та забезпечує процес випаровування морської води.

Успішні випробування

Під час тестів новий матеріал продемонстрував коефіцієнт поглинання сонячної енергії до 90,2%. При цьому енерговитрати на випаровування однакового обсягу морської води вдалося скоротити на 45,7%.

Система успішно виробляла прісну воду, використовуючи лише природне сонячне світло, без підключення до зовнішніх джерел живлення.

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Випробування проводилися на невеликому експериментальному майданчику. Отриманої прісної води вистачило для зрошення 5 квадратних метрів сільськогосподарських угідь протягом повного циклу вирощування культур.

За оцінками команди розробників, уже через два роки ця технологія може забезпечити собівартість виробництва води, нижчу за вартість бутильованої. Це відкриває перспективи створення доступного та екологічного рішення для боротьби з дефіцитом водних ресурсів, особливо в регіонах із обмеженим доступом до електроенергії.

Редакція PSM звертає увагу, що для України подібні розробки також можуть бути актуальними. Після руйнування Каховської ГЕС питання забезпечення водою окремих регіонів набуло особливого значення, а автономні системи опріснення, які не потребують електроенергії, потенційно можуть стати одним із рішень для громад на півдні країни та в районах із пошкодженою інфраструктурою.

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Рубрики: СвітНовиниНаука
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