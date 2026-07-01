Учені знайшли на Марсі новий тип печер

Вчені, можливо, зробили ще один важливий крок до розгадки геологічної історії Марса. Міжнародна група дослідників повідомила про виявлення восьми потенційних карстових печер, які, на відміну від більшості відомих марсіанських підземних порожнин, могли сформуватися не внаслідок вулканічної активності, а завдяки дії води

Не всі марсіанські печери можуть бути вулканічними

Довгий час вчені вважали, що практично всі печери на Марсі мають вулканічне походження. Таке припущення виглядало цілком логічним: на Червоній планеті розташовані гігантські вулкани, величезні лавові рівнини та численні провалля, які нагадують входи до лавових трубок.

Лавові печери утворюються тоді, коли поверхня потоку розпеченої магми застигає, а всередині лава ще деякий час продовжує текти. Після її витікання залишаються порожнисті тунелі.

Саме тому більшість знайдених на Марсі печер автоматично відносили до цього типу. Однак нове дослідження ставить під сумнів таке уявлення.

Сліди води під поверхнею

Команда науковців із Шеньчженьського університету проаналізувала ділянку Hebrus Valles — регіон Марса, де поєднуються сліди давньої вулканічної активності та русел, сформованих потоками води.

Саме тут дослідники виявили вісім об’єктів, які вони називають потенційними карстовими печерами.

На Землі карстові печери виникають зовсім інакше, ніж лавові. Протягом тисяч або навіть мільйонів років вода поступово розчиняє певні типи порід, утворюючи підземні порожнини, тунелі та цілі печерні системи.

Якщо аналогічний процес справді відбувався на Марсі, це означатиме, що рідка вода в минулому не лише текла поверхнею планети, а й активно взаємодіяла з породами під землею.

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Втім, самі автори роботи закликають не поспішати з висновками. У назві дослідження вони спеціально використовують формулювання «потенційні карстові печери», адже наразі всі висновки базуються лише на даних орбітальних апаратів.

Жоден марсохід поки не досліджував ці об’єкти безпосередньо.

Чому це відкриття важливе

За останні десятиліття вчені знайшли чимало доказів того, що мільярди років тому Марс був набагато вологішою планетою. Про це свідчать висохлі русла річок, долини, мінерали, змінені водою, а також поклади льоду.

Однак карстові печери можуть розповісти значно більше.

Якщо їхнє походження підтвердиться, це стане першим свідченням того, що вода тривалий час циркулювала під поверхнею Марса, поступово розчиняючи породи та формуючи великі підземні порожнини. Такі структури можуть містити інформацію про хімічний склад давніх підземних вод і кліматичні умови, які існували на планеті мільярди років тому.

Крім того, печери давно вважаються одним із найперспективніших місць для пошуку можливих слідів давнього життя. На відміну від відкритої поверхні, вони захищені від жорсткого космічного випромінювання, різких температурних коливань і пилових бур.

Саме тому такі підземні порожнини також розглядають як потенційні об’єкти для майбутніх роботизованих і навіть пілотованих експедицій.

Остаточну відповідь дадуть майбутні місії

Попри гучність відкриття, дослідники наголошують: поки що говорити про остаточне підтвердження передчасно. За зовнішнім виглядом різні типи печер можуть бути дуже схожими, а дистанційні спостереження не дозволяють повністю визначити їхню внутрішню будову.

Однак нове дослідження вже змінює погляд на геологію Червоної планети. Якщо раніше найімовірнішим поясненням походження марсіанських печер вважали вулканізм, то тепер вчені припускають, що принаймні частина з них могла бути створена водою.

І хоча остаточні докази ще попереду, відкриття свідчить: підземний світ Марса може бути значно різноманітнішим, ніж вважалося досі, а його історія — набагато тісніше пов’язаною з водою.

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Джерела: SpaceDaily, ТСН.