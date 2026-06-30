Як люди адаптувалися до змін клімату 6000 років тому

Міжнародна група вчених знайшла докази того, що тисячі років тому людські спільноти не занепадали і не залишали свої землі через різкі кліматичні зміни, а адаптувалися до нових умов. Аналіз стародавніх відкладень мулу, отриманих під час буріння на узбережжі Кармель у північному Ізраїлі, дозволив відтворити 4 000 років екологічної історії Середземноморського регіону. Дослідники дійшли висновку, що давні суспільства змогли пережити тривалі посухи завдяки винахідливості та технологічним рішенням

«Люди завжди вміли знаходити вихід зі складних ситуацій», — зазначив один із керівників дослідження Том Леві. За його словами, екологічні виклики не призвели до краху суспільств — навпаки, вони стимулювали появу нових технологій і стратегій виживання. Результати дослідження були опубліковані минулого місяця в журналі Quaternary Science Reviews.

Вчені не виявили прямого зв’язку між змінами клімату та реорганізацією поселень у період від 8 000 до 4 000 років тому. Автори роботи наголошують, що люди не завжди жили лише в найбільш сприятливих для життя місцевостях. Перший автор дослідження Гілад Штейнберг розповів виданню The Times of Israel, що різні громади знаходили творчі способи виживання навіть у суворих умовах.

За його словами, в епоху неоліту більшість поселень розташовувалися поблизу надійних джерел прісної води. Згодом, у мідно-кам’яну добу (енеоліті), населення почало освоювати більш посушливу долину Беер-Шева.

Саме тоді громади розробили нові методи ведення сільського господарства. Вони почали використовувати системи землеробства, що базувалися на сезонних паводках: воду від повеней спрямовували на поля, створюючи одну з найдавніших форм штучного зрошення. Завдяки цьому стало можливим вирощування культур, зокрема ячменю, не покладаючись виключно на природні опади.

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Для проведення дослідження науковці пробурили приблизно 16 метрів ґрунту та отримали шари стародавнього мулу, які стали своєрідною «капсулою часу». У них збереглися мікроскопічні мушлі, пилкові зерна, обвуглені залишки рослин і хімічні сполуки, що дозволили реконструювати кліматичні умови різних епох. Наприклад, прісноводні равлики та молюски свідчили про вологі періоди, деревне вугілля — про ерозію ґрунтів, а пилок і насіння допомогли визначити, які рослини переважали в той чи інший час.

На основі цих даних дослідники відтворили кліматичну історію регіону за період від 8 000 до 4 000 років тому. Вони встановили, що приблизно 6 500 років тому річна кількість опадів на узбережжі сучасного Ізраїлю скоротилася майже вдвічі. Близько 4 200 років тому регіон пережив масштабну посуху. Порівняння цих даних з археологічними матеріалами показало, що населення не залишило територію, а змогло пристосуватися до нових кліматичних умов завдяки інноваційним підходам.

Редакція PSM звертає увагу: дослідження вкотре підтверджує, що технологічні інновації та адаптація можуть стати ключовими інструментами подолання кліматичних викликів. Для України, яка також стикається зі зміною клімату, посухами та необхідністю модернізації аграрного сектору, подібні історичні приклади демонструють важливість розвитку сучасних систем зрошення, ефективного управління водними ресурсами та впровадження кліматично стійких технологій.

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За матеріалами wionews.com.