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Що зміниться для майбутніх пенсіонерів у 2027 році

25.07.2026 13:00
Ольга Деркач

У 2027 році в Україні вкотре посиляться вимоги до страхового стажу, необхідного для оформлення пенсії за віком. Саме тривалість періоду, протягом якого людина була офіційно працевлаштована та за неї сплачували єдиний соціальний внесок, визначатиме, чи зможе вона завершити трудову діяльність у 60 років, чи буде змушена чекати до 63 або 65 років

Що зміниться для майбутніх пенсіонерів у 2027 році

Фото: magnific.com/pressfoto

Який страховий стаж буде потрібен у 2027 році

Вимоги до тривалості страхового стажу в Україні підвищуються поступово — на один рік щороку. Такий механізм діятиме до 2028 року включно.

У 2026 році оформити пенсію за віком можна за таких умов:

  • у 60 років — за наявності щонайменше 33 років страхового стажу;
  • у 63 роки — якщо людина накопичила від 23 до 33 років стажу;
  • у 65 років — за наявності від 15 до 23 років стажу.

Із 1 січня 2027 року необхідний мінімум зросте. Право на пенсію матимуть:

  • у 60 років — громадяни, які мають не менше 34 років страхового стажу;
  • у 63 роки — люди зі стажем від 24 до 34 років;
  • у 65 років — громадяни, які накопичили від 15 до 24 років стажу.

Отже, навіть досягнення 60-річного віку саме по собі не гарантуватиме автоматичного призначення пенсії. Якщо необхідної кількості років не вистачатиме, оформити виплати можна буде пізніше — після досягнення 63 або 65 років, залежно від загальної тривалості страхового стажу.

У 2028 році відбудеться останній етап передбаченого законодавством підвищення. Щоб вийти на пенсію у 60 років, потрібно буде мати щонайменше 35 років страхового стажу.

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Що буде, якщо стажу недостатньо

Людині, яка до 65 років не накопичила навіть 15 років страхового стажу, пенсію за віком не призначать.

У такому разі вона може претендувати на державну соціальну допомогу. Однак такі виплати надаються не автоматично. Під час ухвалення рішення враховуються матеріальне становище людини, її доходи, склад сім’ї та інші критерії, визначені законодавством.

Саме тому майбутнім пенсіонерам варто заздалегідь перевіряти інформацію про свій страховий стаж. Особливу увагу слід звернути на періоди неофіційної роботи, підприємницької діяльності, перебування за кордоном, відсутності сплати внесків або можливі помилки у персональних даних.

Хто має право на дострокову пенсію

Загальні вимоги щодо пенсійного віку та страхового стажу поширюються не на всіх. Для окремих категорій громадян законодавство передбачає можливість вийти на пенсію раніше.

Таке право можуть мати:

  • працівники, зайняті на виробництвах зі шкідливими, небезпечними або особливо важкими умовами праці;
  • окремі категорії багатодітних матерів;
  • люди з інвалідністю за наявності передбачених законом підстав;
  • громадяни, які працювали на певних посадах або мають необхідний спеціальний стаж;
  • інші категорії осіб, для яких встановлені пільгові умови пенсійного забезпечення.

Для кожної категорії діють власні правила. Значення можуть мати вік людини, загальний страховий стаж, тривалість роботи за певною професією, умови праці та документи, які підтверджують право на пільгу.

Висновок

Зростання вимог до страхового стажу означає, що офіційне працевлаштування та регулярна сплата соціальних внесків стають дедалі важливішими для майбутнього пенсійного забезпечення. Навіть кілька неврахованих років можуть вплинути на дату виходу на пенсію та відтермінувати її призначення.

Тому не варто чекати досягнення пенсійного віку, щоб з’ясувати, чи достатньо стажу. Завчасна перевірка особистих даних, усунення можливих неточностей і підтвердження спірних періодів роботи допоможуть уникнути неприємних несподіванок та краще підготуватися до виходу на заслужений відпочинок.

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Джерело: 24 Канал.

Рубрики: ГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
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