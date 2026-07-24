Майже 100 тисяч посадовців закрили доступ до своїх декларацій

Станом на липень 2026 року з публічного доступу вилучено понад 445,5 тисячі декларацій, поданих 99 тисячами українських посадовців. Такі підрахунки оприлюднив Опендатабот на основі відкритих даних Національного агентства з питань запобігання корупції

Загалом 99 087 декларантів закрили доступ до 445 536 декларацій за 2015–2026 роки. У середньому на одну людину припадає близько 4,5 прихованої декларації.

Хоча механізм вилучення документів із відкритого реєстру запрацював лише наприкінці 2023 року, найбільше закритих декларацій стосується періоду до початку повномасштабного вторгнення.

Зокрема, кожна п’ята вилучена декларація була подана за 2016 рік — загалом 94 968 документів. Ще 72 068 закритих декларацій стосуються 2020 року. Водночас саме в ці роки українці подали найбільше декларацій: частка прихованих документів за 2016 рік становить близько 9%, а за 2020-й — 8%. Для декларацій, поданих у період повномасштабної війни, цей показник складає приблизно 2%.

Якщо посадовець отримує право на вилучення даних із реєстру, закрити можуть одразу всі його декларації — незалежно від року їх подання.

Найбільшу групу декларантів, чиї документи прибрали з відкритого доступу, становлять військовослужбовці Збройних сил України — 50,2 тисячі осіб. Це понад половина від загальної кількості.

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Ще 16,4 тисячі декларантів працюють у Національній поліції. Також серед лідерів — працівники міських рад і Державної служби з надзвичайних ситуацій, по 2,5 тисячі осіб, а також представники Державної податкової служби — 1,3 тисячі.

У НАЗК повідомили, що агентство не веде окремої статистики щодо кількості прихованих декларацій і декларантів. Крім того, НАЗК не перевіряє самостійно, наскільки обґрунтованими є причини для закриття документів, а виконує подання відповідних державних органів.

Сам декларант не може самостійно вилучити декларацію з реєстру або повернути її у відкритий доступ. Ініціювати приховування чи повторне відкриття документа може лише державний орган, військова частина або інша уповноважена установа.

Механізм запровадили після відновлення електронного декларування наприкінці 2023 року через безпекові ризики для військових, правоохоронців та членів їхніх родин. Якщо оприлюднення інформації може створити загрозу для людини, декларацію дозволяється тимчасово закрити.

Водночас доцільність приховування документів, які роками були публічними, залишається дискусійною. Відкриті декларації не містять адрес проживання, податкових номерів та інших прямих персональних даних. Крім того, вилучення документа з державного реєстру не гарантує повного зникнення інформації, оскільки вона могла раніше потрапити до відкритих баз та архівів.

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Джерело: Опендатабот.