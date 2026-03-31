Скільки заробив Зеленський у 2025: дані декларації

31.03.2026 13:50
Ольга Деркач

Президент України Володимир Зеленський опублікував щорічну декларацію за 2025 рік. Документ розкриває структуру доходів Глави держави та членів його сім’ї, а також демонструє відсутність суттєвих змін у їхніх активах

Скільки заробив Зеленський у 2025: дані декларації

Про це йдеться в пресрелізі на офіційному сайті президента.

Загальний дохід родини за рік склав 15 млн 805 тис. 828 грн. Порівняно з попередніми періодами, структура доходів залишилася типовою: основну частину сформували фінансові інструменти, регулярні надходження та пасивний дохід.

Ключове джерело — ОВДП

Найбільший внесок у загальний дохід забезпечило погашення облігацій внутрішньої державної позики. Від цього інструменту родина отримала 8 млн 364 тис. 921 грн.

Фактично саме ОВДП сформували понад половину всіх надходжень за рік, що свідчить про значну роль державних цінних паперів у фінансовій структурі сім’ї Президента.

Регулярні доходи родини

Інша частина доходів — 7 млн 440 тис. 907 грн — сформована з більш стабільних джерел.

Йдеться про заробітну плату Володимира Зеленського, банківські відсотки та дохід від надання нерухомості в оренду.

Заробітна плата Президента за рік склала 336 000 грн, що відповідає 28 000 грн щомісяця. Це фіксований рівень оплати праці, встановлений для Глави держави.

Банківські відсотки та орендні платежі залишаються додатковими, але стабільними джерелами доходу, які регулярно формують фінансовий баланс родини.

Що з активами

У декларації зазначено, що залишки грошових коштів родини на кінець 2025 року істотно не змінилися.

Це означає, що попри значні доходи, не відбулося різкого зростання ліквідних активів або суттєвого перерозподілу коштів.

Також упродовж року не зафіксовано значних змін у складі нерухомого майна чи транспортних засобів. Структура активів родини залишилася стабільною.

Загальна картина

Опублікована декларація демонструє відносно прогнозовану фінансову модель: поєднання державної зарплати, пасивних доходів та інвестицій у державні цінні папери.

Водночас ключовим драйвером доходу у 2025 році стали саме ОВДП, що суттєво вплинуло на загальний обсяг задекларованих коштів.

