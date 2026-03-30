30.03.2026 14:40
Ольга Деркач

Польща планує посилити контроль на кордоні з Україною — там з’явиться сучасний електронний бар’єр із цілодобовим моніторингом. Проєкт охопить ділянку Надбужанського відділу Прикордонної служби, який відповідає за значну частину польсько-українського кордону

Польща побудує електронний бар’єр на кордоні з Україною — медіа

Фото: freepik.com

Вартість будівництва оцінюють приблизно у $110 млн. Наразі вже стартував процес відбору підрядників, однак терміни початку робіт поки що залежать від фінансування.

Йдеться про комплексну систему спостереження. Уздовж кордону прокладуть підземні кабелі, що фіксуватимуть сейсмічні коливання — це дозволить виявляти будь-який рух поблизу межі. Також передбачено оптоволоконні лінії для передачі даних та кабелі живлення.

На поверхні встановлять стовпи з камерами денного бачення та тепловізорами. Вони працюватимуть безперервно, що дасть змогу контролювати ситуацію незалежно від часу доби чи погодних умов.

Усі дані надходитимуть до центру моніторингу, де їх аналізуватимуть прикордонники. Система має забезпечити швидке реагування як на спроби незаконного перетину кордону, так і на інші потенційні загрози.

Будівництво бар’єра напряму пов’язане з безпековою ситуацією довкола України. У Польщі зазначають, що через війну, розв’язану росією, ризики на східному кордоні суттєво зросли. Йдеться не лише про нелегальну міграцію, а й про активність злочинних груп та диверсійні загрози.

Водночас питання фінансування поки не закрите. Частину коштів планували отримати з програми ЄС SAFE, однак її реалізацію ускладнило президентське вето. Тому зараз тривають переговори щодо залучення додаткових ресурсів.

Попри це, інтерес до проєкту з боку підрядників уже високий. Водночас тендер можуть скасувати, якщо не буде забезпечено фінансування або учасники не відповідатимуть технічним вимогам.

Очікується, що електронний бар’єр суттєво змінить підхід до охорони польсько-українського кордону — зробивши його більш технологічним і контрольованим.

Джерело: RMF FM.

