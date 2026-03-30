Українці платитимуть нові податки: подано законопроєкти

30.03.2026 12:00
Микола Деркач

Сьогодні, 30 березня 2026 року, уряд розгляне нові законопроєкти: податки для цифрових платформ, оподаткування посилок до 150 євро, 5% військового збору на постійній основі. Законопроєкт про запровадження ПДВ для ФОП поки не розглядають

Про це із посиланням на джерела в уряді повідомив у Telegram народний депутат від партії Голос Ярослав Железняк.

«Отже, продовжується епопея з збільшенням податків. Як ви пам’ятаєте, вчора мали вирішити: чи це досі буде один «one big beautiful bill» поданий від Уряду одним законом, чи розділять на декілька законопроєктів. У результаті, як повідомили наші джерела в Уряді, рішення прийняли взагалі інше (класика)», — пише нардеп.

Подають три окремих законопроєкти:

  • окремо платформи;
  • окремо 5% військовий збір;
  • окремо скасування пільг на посилки (тут треба ще зміни у Митний кодекс).

За словами Гетманцева, впровадження ПДВ для ФОП не будуть поки подавати. Спробують переконати МВФ зняти цю вимогу.

«Хочуть подавати в ці дні (може навіть сьогодні) і розглядати вже 07-09 квітня. Але, враховуючи 14-ть днів на альтернативні, то тут треба буде по кожному закону три окремих голосування: включення у порядок денний (це 226+); скорочення строків альтернативних (це 226+); перше читання (це 226+). Тому буде ще веселий тиждень, де без вирішення політичної кризи, навіть перше питання не пройде», — пояснив народний депутат.

Раніше ми також писали, що Верховна Рада України розглядає можливість подовження дії підвищеної ставки податку на прибуток для банків ще на один рік — до 2027-го. Остаточне рішення можуть ухвалити вже до липня 2026 року, при цьому врахують позицію комерційного банківського сектору.

Нагадаємо, що у грудні 2025 року парламент проголосував за законопроєкт #14097 про внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування банків податком на прибуток у 2026 році. Ключове положення — підвищення ставки податку на прибуток для банків до 50% на 2026 рік.

