Звітність для ФОПів змінили: як подавати декларацію

До 11 травня потрібно подати податкові розрахунки за І квартал 2026 року: ФОПи поки звітують за чинною місячною формою

Про це йдеться у повідомленні Державної податкової служби.

«Фізичні особи – підприємці та особи, які провадять незалежну професійну діяльність, та є податковими агентами, мають до 11 травня 2026 року подати податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків – фізичних осіб, сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску за І квартал 2026 року», — зазначають у ДПСУ.

Із 2026 року для ФОПів і самозайнятих осіб встановлено квартальний звітний період із розбивкою по місяцях звітного кварталу. Тобто звітувати потрібно раз на квартал, але з деталізацією за кожен місяць.

Проте наразі оновлена форма Розрахунку для квартального періоду не затверджена. Проєкт змін до наказу Мінфіну ще проходить процедуру погодження. Тому за законодавством досі діє попередня форма звітності.

Отже: ФОПи та особи, які провадять незалежну професійну діяльність, мають подати Розрахунок за січень, лютий та березень 2026 року за чинною формою, яка передбачена для місячного звітного періоду.

ДПС опрацьовує та завантажує до інформаційних систем такі Розрахунки за січень, лютий та березень 2026 року.

Коли подається звіт

Податковий розрахунок подається лише у разі, якщо протягом кварталу:

нараховувалися або виплачувалися доходи фізичним особам;

утримувався податок або нараховувався єдиний внесок.

Якщо таких операцій не було – звіт подавати не потрібно.

Відповідальність

Відповідальність за неподання або несвоєчасне подання Розрахунку за січень, лютий та березень 2026 року застосовуватиметься у разі неподання звітності до граничного терміну – 11 травня 2026 року.

Довідково

Зміни передбачені Законом України від 16 липня 2025 року № 4536-IX, який набрав чинності з 01.01.2026, яким, зокрема, внесено зміни до Податкового кодексу України щодо порядку подання розрахунку.

