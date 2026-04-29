Названо найвідповідальніших платників податків серед продуктових мереж

Фуд-ритейл не лише забезпечує українців їжею, а й стабільно наповнює держбюджет. Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев назвав компанії, які у 2025 році стали прикладом податкової відповідальності — розповідаємо, хто у списку.

«Продовжуємо інформувати про найвідповідальніших платників податків, і сьогодні – про підприємства фуд-ритейлу, — написав Гетманцев у Telegram. — Підприємства фуд-ритейлу є фундаментальною складовою економіки України, забезпечуючи значні податкові надходження, стабільну зайнятість та розвиток інфраструктури. Ритейлери забезпечують широкий асортимент товарів та стимулюють внутрішній товарообіг».

Рейтинг сумлінних платників податків за 2025 рік очолюють:

ТОВ «АТБ-Маркет»;

ТОВ «Сільпо-Фуд»;

ТОВ «Фора»;

ТОВ «Метро Кеш Енд Кері Україна»;

ТОВ «Новус Україна»;

ТОВ «Омега»;

ТОВ «Фудком»;

ТОВ «Вересень Плюс»;

ТОВ «Бюро Вин»;

ТОВ «Ашан Україна Гіпермаркет»;

ТОВ «Клевер Сторс»;

ТОВ-НВП «Аргон»;

ТОВ «ТС Плюс»;

ТОВ «Арітейл»;

ТОВ «Тайстра Груп»;

ТОВ «Недлес»;

ТОВ «Массмарт».

Читайте також: ПриватБанк спростив податкову звітність для бізнесу

Нардеп зазначив, що незважаючи на складні умови, фуд-ритейл залишається стратегічно важливою галуззю для держави та громадян, забезпечуючи продовольчу безпеку та економічну активність.

«Дякуємо підприємствам за відповідальність, стабільність і значний внесок у розвиток української економіки!», — написав Данило Гетманцев.

Раніше ми також писали, що Національний банк України (НБУ) уточнив порядок виконання платіжних інструкцій в іноземній валюті та банківських металах. Зміни спрямовані на підвищення прозорості операцій, уніфікацію окремих процедур та вдосконалення взаємодії між платіжними провайдерами та їхніми клієнтами

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Яку суму НБУ перерахує до держбюджету із прибутку

НБУ вперше оприлюднив список значимих страховиків

Які купюри найчастіше підробляли у 2025 — НБУ