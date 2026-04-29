Названо найвідповідальніших платників податків серед продуктових мереж

29.04.2026 13:50
Микола Деркач

Фуд-ритейл не лише забезпечує українців їжею, а й стабільно наповнює держбюджет. Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев назвав компанії, які у 2025 році стали прикладом податкової відповідальності — розповідаємо, хто у списку.

Названо найвідповідальніших платників податків серед продуктових мереж

«Продовжуємо інформувати про найвідповідальніших платників податків, і сьогодні – про підприємства фуд-ритейлу, — написав Гетманцев у Telegram. — Підприємства фуд-ритейлу є фундаментальною складовою економіки України, забезпечуючи значні податкові надходження, стабільну зайнятість та розвиток інфраструктури. Ритейлери забезпечують широкий асортимент товарів та стимулюють внутрішній товарообіг».

Рейтинг сумлінних платників податків за 2025 рік очолюють:

  • ТОВ «АТБ-Маркет»;
  • ТОВ «Сільпо-Фуд»;
  • ТОВ «Фора»;
  • ТОВ «Метро Кеш Енд Кері Україна»;
  • ТОВ «Новус Україна»;
  • ТОВ «Омега»;
  • ТОВ «Фудком»;
  • ТОВ «Вересень Плюс»;
  • ТОВ «Бюро Вин»;
  • ТОВ «Ашан Україна Гіпермаркет»;
  • ТОВ «Клевер Сторс»;
  • ТОВ-НВП «Аргон»;
  • ТОВ «ТС Плюс»;
  • ТОВ «Арітейл»;
  • ТОВ «Тайстра Груп»;
  • ТОВ «Недлес»;
  • ТОВ «Массмарт».

Нардеп зазначив, що незважаючи на складні умови, фуд-ритейл залишається стратегічно важливою галуззю для держави та громадян, забезпечуючи продовольчу безпеку та економічну активність.

«Дякуємо підприємствам за відповідальність, стабільність і значний внесок у розвиток української економіки!», — написав Данило Гетманцев.

Раніше ми також писали, що Національний банк України (НБУ) уточнив порядок виконання платіжних інструкцій в іноземній валюті та банківських металах. Зміни спрямовані на підвищення прозорості операцій, уніфікацію окремих процедур та вдосконалення взаємодії між платіжними провайдерами та їхніми клієнтами

