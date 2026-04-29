Названо найвідповідальніших платників податків серед продуктових мереж

Фуд-ритейл не лише забезпечує українців їжею, а й стабільно наповнює держбюджет. Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев назвав компанії, які у 2025 році стали прикладом податкової відповідальності — розповідаємо, хто у списку.
«Продовжуємо інформувати про найвідповідальніших платників податків, і сьогодні – про підприємства фуд-ритейлу, — написав Гетманцев у Telegram. — Підприємства фуд-ритейлу є фундаментальною складовою економіки України, забезпечуючи значні податкові надходження, стабільну зайнятість та розвиток інфраструктури. Ритейлери забезпечують широкий асортимент товарів та стимулюють внутрішній товарообіг».
Рейтинг сумлінних платників податків за 2025 рік очолюють:
- ТОВ «АТБ-Маркет»;
- ТОВ «Сільпо-Фуд»;
- ТОВ «Фора»;
- ТОВ «Метро Кеш Енд Кері Україна»;
- ТОВ «Новус Україна»;
- ТОВ «Омега»;
- ТОВ «Фудком»;
- ТОВ «Вересень Плюс»;
- ТОВ «Бюро Вин»;
- ТОВ «Ашан Україна Гіпермаркет»;
- ТОВ «Клевер Сторс»;
- ТОВ-НВП «Аргон»;
- ТОВ «ТС Плюс»;
- ТОВ «Арітейл»;
- ТОВ «Тайстра Груп»;
- ТОВ «Недлес»;
- ТОВ «Массмарт».
Нардеп зазначив, що незважаючи на складні умови, фуд-ритейл залишається стратегічно важливою галуззю для держави та громадян, забезпечуючи продовольчу безпеку та економічну активність.
«Дякуємо підприємствам за відповідальність, стабільність і значний внесок у розвиток української економіки!», — написав Данило Гетманцев.
Раніше ми також писали, що Національний банк України (НБУ) уточнив порядок виконання платіжних інструкцій в іноземній валюті та банківських металах. Зміни спрямовані на підвищення прозорості операцій, уніфікацію окремих процедур та вдосконалення взаємодії між платіжними провайдерами та їхніми клієнтами
