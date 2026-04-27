Яку суму НБУ перерахує до держбюджету із прибутку

Національний банк України (НБУ) за підсумками 2025 року перерахує до державного бюджету 146,1 млрд грн із прибутку. Відповідне рішення ухвалила Рада НБУ, затвердивши річну фінансову звітність регулятора

Йдеться про частину прибутку до розподілу, який загалом становив 155 млрд грн. Із цієї суми 8,9 млрд грн спрямують до загальних резервів НБУ, а решту — до держбюджету після узгодження термінів із Міністерством фінансів.

Що забезпечило прибуток НБУ

Фінансовий результат Нацбанку за 2025 рік становив 153 млрд грн. Ключовими джерелами стали переоцінка фінансових інструментів (понад 113,2 млрд грн) та чистий процентний дохід у розмірі 17,4 млрд грн.

Значну роль відіграло зростання міжнародних резервів більш ніж на 30% — до $57,3 млрд на кінець року. Це стало одним із факторів зміни вартості активів і відповідно фінансового результату.

Баланс і ключові показники

Станом на кінець 2025 року валюта балансу НБУ зросла до 3,3 трлн грн проти 2,7 трлн грн роком раніше. Основу активів формують міжнародні резерви, зокрема:

кошти та депозити в іноземній валюті — 1,22 трлн грн;

цінні папери нерезидентів — 1,09 трлн грн;

державні цінні папери України — 699,5 млрд грн.

Зобов’язання НБУ становили 2,72 трлн грн, найбільші статті — готівка в обігу (926,5 млрд грн), депозитні сертифікати (775,7 млрд грн) та кошти держустанов (481,3 млрд грн).

Голова НБУ Андрій Пишний зазначив, що, попри некомерційну природу центрального банку, регулятор і надалі робить суттєвий внесок у фінансування держави в умовах війни, водночас зберігаючи фокус на ціновій та фінансовій стабільності.

Раніше аудит звітності НБУ провела компанія Ernst & Young, яка висловила думку із застереженням щодо підходів до оцінки ризиків за ОВДП, але не модифікувала загальний висновок.

Джерело: НБУ.