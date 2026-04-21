НБУ оштрафував страховика майже на ₴3 млн

Національний банк України (НБУ) застосував до ПРАТ «СК «КД Життя» (ЄДРПОУ 35525143) захід впливу у вигляді накладення штрафу

Штраф у розмірі 2 741 099,00 грн застосовано за порушення окремих вимог Закону України «Про страхування», Положення про авторизацію надавачів фінансових послуг та умови здійснення ними діяльності з надання фінансових послуг, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 29.12.2023 № 199 (зі змінами), та Правил складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг до Національного банку України, затверджених постановою Правління Національного банку України від 25.11.2021 № 123 (зі змінами).

Цікаве по темі: Українці все частіше беруть кредити — дослідження НБУ

Таке рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 20 квітня 2026 року за результатами планової інспекційної перевірки, яку здійснив Департамент інспектування Національного банку.

ПРАТ «СК «КД Життя» зобов’язане сплатити штраф упродовж місяця з дня набрання чинності таким рішенням. Рішення набирає чинності з дня доведення його до відома ПРАТ «СК «КД Життя».

Нагадаємо, що НБУ відкликав ліцензії двом фінансовим установам. Національний банк України на підставі власних заяв ТОВ «ФК «Преміум Кепітал Груп» (ЄДРПОУ 40937865) та ТОВ «Еф Ес Джи» (ЄДРПОУ 43583241) відкликав у цих установ ліцензії на діяльність фінансової компанії з правом здійснювати діяльність з надання таких фінансових послуг, як надання коштів та банківських металів у кредит та факторинг.

Раніше ми писали, що НБУ пояснив банкам, як працювати з політично значущими особами. Банки не повинні формально підходити до обслуговування клієнтів — політично значущих осіб, членів їх сімей та осіб, пов’язаних із політично значущими особами (PEP), відносити всіх PEP до категорії клієнтів із високим рівнем ризику ділових відносин та невиправдано обмежувати для них доступ до фінансових послуг.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Стейблкоїни не становлять загрози для банків — аналітик Moody’s

Космічна аварія поруч: Мала Магелланова Хмара демонструє справжній хаос

Скільки кредитів взяли підприємці у 2026 — статистика

Джерело: НБУ.