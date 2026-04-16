НБУ пояснив банкам, як працювати з політично значущими особами

16.04.2026 10:20
Ольга Деркач

Банки не повинні формально підходити до обслуговування клієнтів — політично значущих осіб, членів їх сімей та осіб, пов’язаних із політично значущими особами (PEP), відносити всіх PEP до категорії клієнтів із високим рівнем ризику ділових відносин та невиправдано обмежувати для них доступ до фінансових послуг

Таку рекомендацію Національний банк України (НБУ) надав банкам у листі від 14 квітня 2026 року в доповнення до попередніх рекомендацій у листах від 6 лютого 2024 року та від 31 серпня 2024 року.

Національний банк наголошує, що банки мають застосовувати ризик-орієнтований підхід під час роботи з PEP. Необґрунтоване застосування де-рискінгу протирічить ризик-орієнтованому підходу та не сприяє фінансовій інклюзії.

Національний банк також звертає увагу, що банкам не потрібно вимагати документи, що підтверджують джерела статків PEP, якщо рівень ризику ділових відносин із таким клієнтом є низьким, у банку немає підозри щодо відмивання коштів чи фінансування тероризму, а рахунки, відкриті в банку, використовуються переважно для отримання заробітної плати, соціальних виплат або обсяг фінансових операцій за всіма рахунками PEP у банку не перевищує 400 тис. гривень за місяць.

Національний банк нагадує, що, якщо з часу припинення виконання РЕР визначних публічних функцій пройшло більше дванадцяти місяців і банк пересвідчився в тому, що такий клієнт більше не несе ризику, притаманного РЕР, а також немає інших ризиків, банк не має вживати щодо нього, членів його сім’ї та осіб, пов’язаних із ним, певних заходів. Зокрема, щодо отримання дозволу керівництва на встановлення / продовження ділових відносин із РЕР, установлення джерел статків (багатства) та джерел коштів, здійснення поглибленого моніторингу ділових відносин.

Дотримуючись цих рекомендацій, банки зможуть удосконалити свої внутрішні системи фінансового моніторингу та підвищити ефективність управління ризиками.

Джерело: НБУ.

