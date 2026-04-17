НБУ відкликав ліцензії двом фінансовим установам

17.04.2026 12:30
Микола Деркач

Двом небанківським фінансовим установам відкликано ліцензії та виключено їх з Державного реєстру фінансових установ

Про це повідомила пресслужба Нацбанку.

Національний банк України на підставі власних заяв ТОВ «ФК «Преміум Кепітал Груп» (ЄДРПОУ 40937865) та ТОВ «Еф Ес Джи» (ЄДРПОУ 43583241) відкликав у цих установ ліцензії на діяльність фінансової компанії з правом здійснювати діяльність з надання таких фінансових послуг, як надання коштів та банківських металів у кредит та факторинг.

«Відповідно до пункту 826 глави 76 розділу ХІІ Положення про авторизацію надавачів фінансових послуг та умови здійснення ними діяльності з надання фінансових послуг, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 29.12.2023 № 199 (зі змінами), ТОВ «ФК «Преміум Кепітал Груп» та ТОВ «Еф Ес Джи» виключені з Державного реєстру фінансових установ у зв’язку з відкликанням ліцензій на вид діяльності з надання фінансових послуг», — йдеться у повідомленні регулятора.

Такі рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 14 квітня 2026 року.

Нагадаємо, що раніше НБУ ухвалив рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію АТ «Мотор-Банк» (ЄДРПОУ 35345213) за пропозицією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 6 квітня 2026 року.

Рішення прийнято відповідно до статті 77 Закону України «Про банки і банківську діяльність», статті 15 Закону України «Про Національний банк України» та статті 44 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб».

Раніше ми писали, НБУ за порушення вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (ПВК/ФТ), валютного законодавства в березні 2026 року застосував до одного банку та п’яти небанківських фінансових установ заходи впливу.

