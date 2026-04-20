Скільки кредитів взяли підприємці у 2026 — статистика

20.04.2026 15:40
Микола Деркач

Лише за минулий тиждень підприємці оформили 789 нових кредитів на суму 3,65 млрд грн

Про це повідомила пресслужба Міністерства економіки України.

Загалом від початку 2026 року в межах програми «Доступні кредити 5-7-9%» бізнес залучив 10,8 тис. кредитів на загальну суму 48,2 млрд грн.

Найбільше кредитних коштів за цей період отримали за такими напрямами:

  •  кредитування у зоні високого воєнного ризику — 16,2 млрд грн;
  •  розвиток переробної промисловості — 13,8 млрд грн;
  •  інвестиційні проєкти — 6,9 млрд грн.

Від початку дії програми (лютий 2020 року) підприємці отримали 145,3 тис. кредитів на суму 508,2 млрд грн. З них у період воєнного стану — 110,5 тис. кредитів на 418,6 млрд грн.

До десятки лідерів за кількістю взятих кредитів входять чотири регіони, що належать до зон високого воєнного ризику: Дніпропетровська, Одеська, Київська, Харківська області.

Найбільші обсяги кредитування залучені підприємствами в аграрному секторі, гуртовій та роздрібній торгівлі, переробній промисловості.

Довідково

Програма «Доступні кредити 5-7-9%» є складовою політики розвитку українських виробників «Зроблено в Україні» і спрямована на стимулювання мікро-, малого та середнього бізнесу через здешевлення кредитних ресурсів за рахунок державних компенсацій або державних гарантій. Для бізнесу, що працює в зонах високого воєнного ризику, програма передбачає знижену ставку на інвестиційні кредити — 1% річних протягом перших 5 років та 5% – надалі.

З 2024 року програма фокусується на підтримці кредитування інвестиційних проєктів, які створюють робочі місця, сприяють модернізації бізнесу та відновленню економіки. Підприємці можуть залучити кошти на розвиток виробництва, енергозбереження, інфраструктури чи відбудову зруйнованих війною об’єктів.

Деталі та умови участі – на сайті.

У програмі беруть участь 48 уповноважених банків.

Нагадаємо, що понад 817 тис. українців були працевлаштовані у фізичних осіб-підприємців в Україні у 2025 році — такі дані наводить Державна податкова служба. Загалом протягом року 302 тис. підприємців мали найманих працівників. Станом на зараз робочі місця створює приблизно кожен сьомий ФОП. Найбільша кількість підприємців-роботодавців зосереджена у Дніпропетровській області, тоді як найбільше найманих працівників працює у ФОП на Львівщині.

