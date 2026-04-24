ЄБРР надав Kernel $45 млн кредиту

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) вперше від початку повномасштабної війни надав фінансування компанії Kernel. Сторони підписали кредитну угоду на $45 млн для реалізації проєкту у сфері відновлюваної енергетики

Рішення було затверджене Радою директорів ЄБРР та оформлене під час бізнес-саміту Україна–ЄС у Брюсселі.

Деталі фінансування та структура проєкту

Загальна вартість проєкту оцінюється приблизно у $86 млн. Окрім ЄБРР, Kernel веде перемовини з іншими міжнародними кредиторами, тоді як решту інвестицій компанія профінансує самостійно.

Часткове покриття ризику перших збитків забезпечує Європейський Союз у межах Ukraine Investment Framework (UIF). Це дозволяє знизити ризики для інвесторів і спростити залучення капіталу.

Сонячна генерація та накопичення енергії

Проєкт передбачає будівництво сонячної електростанції потужністю 106 МВт на півдні України, а також встановлення систем накопичення енергії.

Очікується, що станція щорічно вироблятиме близько 141 ГВт·год електроенергії з відновлюваних джерел. Це дозволить скоротити викиди CO₂ приблизно на 82 500 тонн щороку.

Після завершення будівництва лінії електропередачі об’єкт інтегрують до Об’єднаної енергосистеми України. Станція постачатиме «зелену» електроенергію на внутрішній ринок, що має зміцнити енергетичний баланс країни.

Фокус на енергетичній стійкості

За словами СЕО Kernel Євгена Осипова, компанія розглядає розвиток відновлюваної енергетики як один із ключових інвестиційних напрямів.

«Розвиток «зеленої» енергетики — один із ключових інвестиційних пріоритетів Kernel. Сьогодні Україна гостро відчуває дефіцит генерації, оскільки великі об’єкти залишаються вразливими до атак. Наша відповідь на ці виклики — розвиток розподіленої генерації, зокрема сонячної та вітрової, а також впровадження систем накопичення енергії. Підключення нових потужностей до енергосистеми — це внесок Kernel у стійкість та енергетичну безпеку всієї країни», — зазначив він.

Стратегія розвитку

Загалом стратегія Kernel передбачає створення портфеля проєктів у «зеленій» енергетиці загальною потужністю до 600 МВт. Очікуваний обсяг інвестицій у цей напрям становить близько $400 млн.

Ukraine Investment Framework, у межах якого реалізується проєкт, є частиною програми ЄС Ukraine Facility із загальним бюджетом €50 млрд. Механізм спрямований на відновлення економіки України, підтримку бізнесу та розвиток сталої інфраструктури.

Фінансування ЄБРР у межах UIF підсилюється гарантіями ЄС через програму HI-BAR, що допомагає знижувати інвестиційні ризики та стимулювати вкладення у відновлювану енергетику та кліматичні технології.

Джерело: Kernel.