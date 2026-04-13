Чи несе ризики пропозиція роботодавця вести ваш ФОП

13.04.2026 19:40
Микола Деркач

«Ми працюємо через ФОП, відкрийте його — бухгалтерія все вестиме» — така практика стала звичною на ринку праці. Але разом із нею виникають і ризики для самого працівника

Чи несе ризики пропозиція роботодавця вести ваш ФОП

Якщо роботодавець бере на себе повне ведення ФОП, власник часто втрачає контроль над власною фінансовою діяльністю. У результаті люди можуть не знати, які КВЕДи відкриті, чи сплачуються податки та чи подається звітність.

Фактично відповідальність за фінансову історію перекладається на третіх осіб. І хоча в найкращому випадку бухгалтерія працює сумлінно, у гіршому — власник ФОП може зіткнутися з боргами, штрафами та проблемами під час закриття бізнесу.

Це напряму впливає на фінансову репутацію: у майбутньому можуть виникнути труднощі з отриманням кредиту чи іпотеки.

Окремий ризик — використання ФОП для проведення чужих коштів. Такі схеми, відомі як ФОП-дроп, часто застосовують для легалізації нелегальних доходів. Для власника рахунку це може обернутися значними податковими нарахуваннями, штрафами або навіть кримінальною відповідальністю.

Сьогодні такі випадки вже фіксуються: податкова може вимагати сплату податків із усього обороту рахунку, навіть якщо ці кошти фактично не належали людині.

Тому контроль за ФОП має залишатися у власника. А на пропозиції передати рахунок або використовувати його в сумнівних схемах варто відповідати відмовою.

За матеріалами lb.ua.

Рубрики: НовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніБізнес
Як бізнесу залучити гроші у квітні 2026 — дайджест можливостей 13.04.2026

Як бізнесу залучити гроші у квітні 2026 — дайджест можливостей
Fintech & Payments Forum 2026: технології, що змінюють фінансову інфраструктуру бізнесу 13.04.2026

Fintech & Payments Forum 2026: технології, що змінюють фінансову інфраструктуру бізнесу
Польський ритейлер планує вийти на ринок України 10.04.2026

Польський ритейлер планує вийти на ринок України
«Клуб білого бізнесу» зріс майже до 9 тис. учасників — Гетманцев 10.04.2026

«Клуб білого бізнесу» зріс майже до 9 тис. учасників — Гетманцев
ФОПи працевлаштували майже мільйон українців — Опендатабот 10.04.2026

ФОПи працевлаштували майже мільйон українців — Опендатабот
Українські стартапи зможуть залучити іноземні інвестиції: стартує відбір на tech-події 09.04.2026

Українські стартапи зможуть залучити іноземні інвестиції: стартує відбір на tech-події

Епоха полікризи: як світ втратив стабільність і чому Україна живе в майбутньому
Епоха полікризи: як світ втратив стабільність і чому Україна живе в майбутньому

Іран атакує цифрову інфраструктуру: як це вплине на світову економіку, сервіси, бізнес та ціни

