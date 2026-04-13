Чи несе ризики пропозиція роботодавця вести ваш ФОП

«Ми працюємо через ФОП, відкрийте його — бухгалтерія все вестиме» — така практика стала звичною на ринку праці. Але разом із нею виникають і ризики для самого працівника

Якщо роботодавець бере на себе повне ведення ФОП, власник часто втрачає контроль над власною фінансовою діяльністю. У результаті люди можуть не знати, які КВЕДи відкриті, чи сплачуються податки та чи подається звітність.

Фактично відповідальність за фінансову історію перекладається на третіх осіб. І хоча в найкращому випадку бухгалтерія працює сумлінно, у гіршому — власник ФОП може зіткнутися з боргами, штрафами та проблемами під час закриття бізнесу.

Це напряму впливає на фінансову репутацію: у майбутньому можуть виникнути труднощі з отриманням кредиту чи іпотеки.

Окремий ризик — використання ФОП для проведення чужих коштів. Такі схеми, відомі як ФОП-дроп, часто застосовують для легалізації нелегальних доходів. Для власника рахунку це може обернутися значними податковими нарахуваннями, штрафами або навіть кримінальною відповідальністю.

Сьогодні такі випадки вже фіксуються: податкова може вимагати сплату податків із усього обороту рахунку, навіть якщо ці кошти фактично не належали людині.

Тому контроль за ФОП має залишатися у власника. А на пропозиції передати рахунок або використовувати його в сумнівних схемах варто відповідати відмовою.

За матеріалами lb.ua.