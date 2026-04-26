НБУ вперше оприлюднив список значимих страховиків

Національний банк України (НБУ) вперше оприлюднює перелік страховиків, які набули статусу значимого страховика станом на 1 січня 2026 року

Перелік значимих страховиків сформовано на підставі показників регуляторної звітності страховиків, складеної та поданої до Національного банку згідно з Правилами складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг до Національного банку України, затвердженими постановою Правління Національного банку України від 25 листопада 2021 року № 123 (зі змінами).

Перше визначення значимих страховиків здійснювалося за середнім значенням обсягів діяльності станом на кінець кожного з двох календарних років, що передують даті оцінювання показників діяльності страховика.

Значимими є 13 страховиків (із них два страховики здійснюють діяльність зі страхування життя):

ПрАТ «Граве Україна Страхування Життя» (страхування життя);

ПрАТ «СК «ТАС» (страхування життя);

ПАТ «НАСК «Оранта»;

АТ «СК «ІНГО»;

ПрАТ «СК «УНІКА»;

ПрАТ «СК «Універсальна»;

ПрАТ «СК «АРКС»;

ПрАТ «СК «ПЗУ Україна»;

ПрАТ «УСК «Княжа Вієнна Іншуранс Груп»;

ПрАТ «СГ «ТАС»;

ПрАТ «СК «УСГ»;

ПрАТ «СК «ВУСО»;

ПрАТ «СК «Арсенал Страхування».

До значимих страховиків встановлено посилені вимоги щодо їх діяльності. Значимий страховик зобов’язаний мати ефективну систему управління, організовану з урахуванням його значимості, яка, зокрема, має відповідати таким вимогам:

наглядова рада не може становити менше п’яти осіб;

наглядова рада має складатися з незалежних директорів (не менше трьох осіб);

наглядова рада зобов’язана утворити постійно діючі комітети: з питань аудиту; з управління ризиками; з питань винагород та призначень;

головою комітетів наглядової ради має бути незалежний директор;

заборонено передавати на аутсорсинг функції з управління ризиками та/або контролю за дотриманням норм (комплаєнс);

заборонено покладати на одну особу виконання обов’язків головного ризик-менеджера, головного комплаєнс-менеджера, відповідального актуарія;.

система внутрішнього контролю має забезпечувати виконання ключових функцій управління з урахуванням особливостей діяльності страховика як значимого;

система управління ризиками має забезпечувати виявлення, вимірювання, моніторинг, контроль, звітування та мінімізацію (зниження до контрольованого рівня) всіх суттєвих ризиків діяльності страховика з урахуванням особливостей діяльності страховика як значимого;

підрозділ внутрішнього аудиту має оцінювати ефективність організації корпоративного управління, систем внутрішнього контролю та управління ризиками, контролю за дотриманням норм (комплаєнс), внутрішнього аудиту, актуарної функції та їх відповідність з урахуванням особливостей діяльності страховика як значимого.

Національний банк здійснює нагляд із урахуванням посилених вимог до діяльності значимих страховиків.

Страховики, які набули статусу значимого страховика, зобов’язані до 31 грудня 2026 року (включно) привести свою діяльність у відповідність до вимог Закону України «Про страхування» та Положення № 194.

Джерело: НБУ.