Які купюри найчастіше підробляли у 2025 — НБУ

24.04.2026 11:40
Ольга Деркач

В Україні суттєво скоротилася кількість підроблених банкнот. У 2025 році на 1 млн справжніх гривень припадало близько 1,7 підроблених — це утричі менше, ніж роком раніше

Фото: bank.gov.ua

Такий показник став найнижчим від початку повномасштабного вторгнення. У 2024 році на 1 млн банкнот припадало близько 5,1 підробки.

Для порівняння, у країнах ЄС рівень підроблення євро значно вищий — близько 14 підроблених банкнот на 1 млн.

Що вплинуло на зниження

Зменшення кількості підробок пов’язують із двома ключовими факторами: оновленням банкнот та роботою правоохоронців. Зокрема, Нацбанк поступово замінює старі купюри, які найчастіше підробляють, на нові — із кращим захистом.

Також свою роль відіграє співпраця з Бюро економічної безпеки та Нацполіцією, які займаються розслідуванням обігу фальшивих грошей.

Які купюри підробляють найчастіше

Найбільше підробок у 2025 році припадало на:

  • 500 грн — 80%;
  • 200 грн — 13%.

Інші номінали (20, 50, 100 та 1 000 грн) разом становили лише 7%.

Переважно підробляють банкноти старого зразка — 2003–2007 років. Водночас нові купюри (2014–2019 років) значно краще захищені: на них припадає лише 10% усіх підробок.

Фактично на 1 млн справжніх банкнот нового покоління — лише 0,2 підробки. Зазвичай це неякісні копії, розраховані на неуважність.

Що з іноземною валютою

Кількість підробок іноземної валюти також зменшилася — приблизно на чверть.

Серед них:

  • 93% — долари США;
  • 7% — євро.

Найчастіше підробляють $100 і $50, а серед євро — купюри номіналом 50, 100, 200 та 500.

Інфографіка: НБУ

Що робити при підозрі на підробку

У разі сумнівів щодо справжності банкнот варто звернутися до банку — там гроші передадуть на перевірку до Нацбанку.

Справжні банкноти повертають або відшкодовують їхню вартість. Підробки вилучають без компенсації та передають правоохоронцям.

Джерело: НБУ.

