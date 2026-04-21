НБУ застосував захід впливу до ломбарду

21.04.2026 18:20
Ольга Деркач

Національний банк України (НБУ) застосував до ПТ «Ломбард Платинум Скарб» (ЄДРПОУ 40220974) захід впливу у вигляді вимоги про вжиття заходів, спрямованих на усунення (виправлення) виявлених під час нагляду порушень та приведення діяльності у відповідність до вимог законодавства України

Фото: bank.gov.ua

Підставою для ухвалення такого рішення стало неподання до Національного банку інформації, пояснень та документів з питань діяльності ПТ «Ломбард Платинум Скарб».

Зазначена установа зобов’язана вжити заходів для усунення (виправлення) виявлених під час нагляду порушень та привести свою діяльність у відповідність до вимог законодавства України до 12 травня 2026 року.

Рішення про застосування заходу впливу Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 20 квітня 2026 року.

Відповідно до статті 56 Закону України «Про Національний банк України» прийняті Національним банком адміністративні акти набирають чинності з дня доведення їх до відома установи у встановленому порядку в один із способів, визначених Законом України «Про адміністративну процедуру». Днем доведення до відома є день надсилання поштою або день надсилання на адресу електронної пошти цієї особи.

Нагадаємо, що українці все частіше беруть кредити. Банки вкотре зафіксували зростання попиту на кредити та налаштовані й далі нарощувати обсяги позик. Банки спрогнозували подальше зростання обсягів кредитів бізнесу та населення.

Раніше ми писали, що НБУ відкликав ліцензії двом фінансовим установам. Національний банк України на підставі власних заяв ТОВ «ФК «Преміум Кепітал Груп» (ЄДРПОУ 40937865) та ТОВ «Еф Ес Джи» (ЄДРПОУ 43583241) відкликав у цих установ ліцензії на діяльність фінансової компанії з правом здійснювати діяльність з надання таких фінансових послуг, як надання коштів та банківських металів у кредит та факторинг.

Джерело: НБУ.

