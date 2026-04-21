Visa та TikTok запускають карту для авторів контенту

Креатори (автори контенту) дедалі частіше стикаються із затримками виплат і нестабільним доходом, що ускладнює розвиток власного бізнесу. На цьому тлі Visa та TikTok представили новий фінансовий інструмент, який має спростити доступ до заробітку та покращити грошовий потік авторів

Visa у партнерстві з TikTok запустила дебетову карту, орієнтовану на контент-креаторів у Великій Британії. Рішення спрямоване на підтримку «швидко зростаючої» креаторської економіки та надання авторам інструментів для управління фінансами й розвитку власної справи.

Нова карта інтегрована з бізнес-акаунтом і дозволяє креаторам швидше отримувати доступ до своїх доходів. За словами представників компаній, це допоможе уникнути затримок, які виникають під час очікування повного зарахування виплат із платформи або від партнерств із брендами.

Окрему роль у цьому відіграє функціонал TikTok Live. Під час трансляцій користувачі можуть дарувати авторам віртуальні подарунки як винагороду за контент. Надалі креатори можуть конвертувати їх у реальний дохід. Нова карта покликана спростити доступ до цих коштів і зробити їх використання більш оперативним.

Продукт уже пройшов етап «м’якого запуску» і тепер починає повноцінно розгортатися на ринку. У Visa наголошують, що карта має функції, спрямовані на покращення грошового потоку, що є критично важливим для підприємців у цифровій економіці.

Цікаве по темі: Visa запускає інфраструктуру для покупок через ШІ-агентів

«Ми надзвичайно раді запустити у Великій Британії карту для креаторів разом із TikTok, щоб підтримати нове покоління підприємців у цифровій економіці. Цей запуск покликаний забезпечити авторам швидший доступ до доходів із TikTok Live, партнерств із брендами та виплат платформи, щоб вони могли одразу витрачати кошти, планувати та реінвестувати у свій бізнес», — зазначила Люсі Демері, старша віцепрезидентка та керівниця Visa Commercial Solutions у Європі.

У TikTok підкреслюють, що платформа активно формує нову хвилю цифрового підприємництва.

«TikTok Live формує нове покоління цифрових підприємців, змінюючи спосіб взаємодії між креаторами та аудиторією в реальному часі. У партнерстві з Visa ми даємо спільноті Live ще більше можливостей керувати своїми винагородами — допомагаючи авторам перетворювати свою пристрасть на стабільну кар’єру», — заявила Паула Д’Урбано, керівниця TikTok Live у Великій Британії, Ірландії та країнах Балтії.

За даними опитування, проведеного на замовлення Visa, проблема нерегулярних виплат залишається актуальною для галузі. Майже половина креаторів (49%) повідомили, що затримки доходів впливають на їхню здатність вести бізнес, тоді як 41% змушені відмовлятися від нових можливостей через нестачу обігових коштів.

Дослідження охопило 1 000 професійних контент-креаторів у Великій Британії та проводилося з березня по червень. У Visa вважають, що нова карта може стати одним із рішень для подолання цих викликів і підвищення фінансової стабільності креаторів.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Visa представила ШІ-інструменти для врегулювання платіжних спорів

Visa та RozetkaPay запустили біометричну автентифікацію платежів в Україні

Visa запустила новий інструмент для авторизації платежів

Джерело: AOL.