Visa запускає інфраструктуру для покупок через ШІ-агентів

Visa відкриває можливості шопінгу на базі ШІ для бізнесу по всьому світу із Intelligent Commerce Connect

Про це повідомила пресслужба компанії.

Зазначається, що компанія Visa (NYSE: V) представила Intelligent Commerce Connect — нове рішення, яке спрощує приєднання бізнесу до комерції на базі штучного інтелекту. Intelligent Commerce Connect функціонує як мережева, заснована на протоколах та незалежна від сховища токенів «точка входу» до агентської комерції для розробників агентів, торговців і процесорів транзакцій.

В умовах, коли споживачі дедалі частіше покладаються на ШІ-агентів під час здійснення покупок, бізнесу — незалежно від того, чи створює він агентів, продає їм або обробляє транзакції — потрібне просте підключення. Intelligent Commerce Connect, що входить до портфеля Visa Intelligent Commerce, задовольняє саме цю потребу.

Через єдину інтеграцію через Visa Acceptance Platform рішення Intelligent Commerce Connect забезпечує безпечну ініціацію платежів, токенізацію, контроль витрат і автентифікацію. Рішення дозволяє агентам здійснювати оплату як картками Visa, так і інших платіжних систем*, розширюючи вибір методів оплати та спрощуючи впровадження агентських платіжних сценаріїв у всій екосистемі.

«Від малого бізнесу до найбільших світових ритейлерів — Visa щодня підтримує платежі між різними людьми по всьому світу, — зазначила Тетяна Чорна, віцепрезидентка, регіональна менеджерка Visa в Україні. — Завдяки Intelligent Commerce Connect новий світ комерції на базі штучного інтелекту отримує таку саму надійну інфраструктуру приймання платежів, а бізнес може дозволити ШІ-агентам здійснювати покупки від імені споживачів безпечно та з можливістю масштабування».

Ключові переваги Intelligent Commerce Connect:

Працює з основними провайдерами мережевих токенів: платформи агентів можуть інтегруватися з наявною інфраструктурою платіжних даних, уникаючи залежності від єдиного постачальника послуг.

Безшовне приймання платежів, ініційованих агентами: дозволяє продавцям приймати платежі, ініційовані через основні протоколи агентської комерції, зокрема Trusted Agent Protocol, Machine Payments Protocol (MPP), Agentic Commerce Protocol (ACP) та Universal Commerce Protocol (UCP).

Забезпечує доступність каталогів торговців на ШІ-платформах: допомагає торговцям зробити їхні товарні каталоги та інформацію про продукти (наприклад, опис, характеристики, ціни тощо) доступними для виявлення, вибору та оформлення покупки безпосередньо в інтерфейсі ШІ-платформи.

Підтримує процесорів, які обробляють агентські транзакції від імені торговців: Visa Acceptance Platform забезпечує оркестрацію платежів і відповідність стандартам PCI для таких операцій.

Єдина інтеграція через Visa Acceptance Platform: доступно через єдину надійну інтеграцію в межах Visa Acceptance Platform — модульного набору платіжних інструментів, які підтримують оплату в мільйонах точок приймання платежів, зокрема під час оформлення замовлень онлайн, у застосунках і на маркетплейсах.

