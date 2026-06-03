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Деякі українські пенсіонери можуть втратити виплати: кого стосується

03.06.2026 18:50
Микола Деркач

Законом передбачено, що пенсіонерам, які проживають на тимчасово окупованих російською федерацією територіях України або під час тимчасової окупації виїхали на підконтрольну Україні територію, пенсія виплачується за умови неотримання пенсійних виплат від органів пенсійного забезпечення рф

Деякі українські пенсіонери можуть втратити виплати: кого стосується

Фото: freepik.com

Таку інформацію оприлюднила пресслужба ПФУ.

Про це людина повідомляє у заяві про призначення, перерахунок, поновлення, продовження пенсії (пункт 144 Прикінцевих положень Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»).

Якщо таке повідомлення пенсіонер подав, то повторно повідомляти про неотримання виплат від рф не треба. Інформувати орган Пенсійного фонду України потрібно тільки за умови зміни обставин, що впливають на виплату пенсії, зокрема якщо пенсіонер отримує виплати від органів пенсійного забезпечення рф.

Як подати повідомлення про неотримання пенсій від рф через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України – у відеоінструкції.

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Вимога щодо підтвердження неотримання пенсійних виплат від рф з’явилася після внесення змін до законодавства про пенсійне страхування. Її запровадили для пенсіонерів, які проживають на тимчасово окупованих територіях або виїхали звідти після окупації. Механізм має запобігти випадкам одночасного отримання пенсійних виплат від України та держави-агресора.

У Пенсійному фонді наголошують, що повідомлення про неотримання російської пенсії можна подати не лише під час оформлення чи поновлення пенсії. Для цього також доступний вебпортал електронних послуг ПФУ, відеоідентифікація та поштове звернення для громадян, які перебувають за кордоном.

Водночас призупинення виплат загрожує насамперед тим пенсіонерам, які не виконали вимоги щодо підтвердження свого статусу або не повідомили Пенсійний фонд про обставини, що впливають на право отримання пенсії. Після подання необхідних відомостей виплати можуть бути поновлені в установленому порядку.

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Рубрики: ГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
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