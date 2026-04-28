Нацбанк оновив правила валютних платежів

28.04.2026 11:20
Ольга Деркач

Національний банк України (НБУ) уточнив порядок виконання платіжних інструкцій в іноземній валюті та банківських металах. Зміни спрямовані на підвищення прозорості операцій, уніфікацію окремих процедур та вдосконалення взаємодії між платіжними провайдерами та їхніми клієнтами

Зокрема, регулятор деталізував норми, пов’язані із запровадженням нових кодів позначень комісійної винагороди та інших витрат. Йдеться про платежі, які сплачуються надавачу платіжних послуг платника та іншим учасникам переказу під час здійснення операцій в іноземній валюті або банківських металах. Очікується, що це дозволить чіткіше ідентифікувати структуру витрат та зменшить можливі розбіжності в трактуванні комісій.

Крім того, Нацбанк удосконалив порядок виконання платіжними провайдерами примусового стягнення коштів за податковими зобов’язаннями. Нові норми регулюють ситуації, коли борг визначено в національній валюті, але на рахунках боржника наявні кошти в іноземній валюті. Уточнення мають спростити процедури для надавачів платіжних послуг та забезпечити більш чітке виконання вимог щодо стягнення.

Ще одне нововведення стосується інформування клієнтів. Відтепер надавачі платіжних послуг отримувача зобов’язані повідомляти користувачів про кожне зарахування коштів на їхні рахунки. Такий підхід має посилити контроль клієнтів за власними фінансами та підвищити рівень прозорості розрахунків.

Відповідні зміни передбачені постановою Правління Національного банку від 23 квітня 2026 року № 41 «Про затвердження Змін до Положення про порядок виконання надавачами платіжних послуг платіжних інструкцій в іноземній валюті та банківських металах». Документ набирає чинності з 28 квітня 2026 року.

Джерело: НБУ.

