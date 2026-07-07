Україна зростатиме втричі швидше за єврозону — прогноз МВФ

Попри повномасштабну війну, Україна може стати однією з найдинамічніших економік Європи вже до кінця десятиліття

Такий прогноз оприлюднив Міжнародний валютний фонд (МВФ) у своєму оновленому World Economic Outlook.

За прогнозом МВФ, середньорічне зростання економіки України у 2027–2031 роках становитиме 3,8%, а найкращим роком має стати 2028-й, коли ВВП може зрости приблизно на 4,2%. Це більш ніж утричі перевищує очікувані темпи зростання економіки єврозони, які оцінюються лише у 1,2% на рік.

Загалом МВФ очікує, що країни єврозони й надалі зіштовхуватимуться з повільним економічним розвитком через високий державний борг, старіння населення, низьке зростання продуктивності, дорогі енергоносії та геополітичну нестабільність.

На цьому тлі Україна посіла третє місце серед європейських країн із найвищими прогнозованими темпами економічного зростання. Вище розташувалися лише Мальта (майже 4% щорічно) та Косово (близько 4%), тоді як до першої п’ятірки також увійшли Сербія та Молдова.

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Прогноз МВФ: які економіки Європи зростатимуть найшвидше у 2027–2031 роках

Місце Країна / регіон Середньорічне зростання ВВП 1 Мальта 3,96% 2 Косово 3,95% 3 Україна 3,78% 4 Сербія 3,52% 5 Молдова 3,50% 6 Албанія 3,19% — Світ 3,15% 7 Північна Македонія 3,00% 8 Кіпр 3,00% 9 Чорногорія 2,98% 10 Боснія і Герцеговина 2,94% 11 Румунія 2,83% 12 Болгарія 2,63% 13 Хорватія 2,55% 14 Польща 2,51% 15 Литва 2,44% 16 Ірландія 2,38% 17 Латвія 2,37% 18 Угорщина 2,37% 19 Ісландія 2,33% 20 Словаччина 2,15% 21 Словенія 2,12% 22 Люксембург 1,98% 23 Чехія 1,96% 24 Естонія 1,94% 25 Швеція 1,90% 26 Іспанія 1,75% 27 Португалія 1,70% 28 Греція 1,61% 29 Данія 1,53% 30 Велика Британія 1,50% 31 Швейцарія 1,49% — Європейський Союз 1,44% 32 Фінляндія 1,33% 33 Нідерланди 1,29% 34 Сан-Марино 1,26% 35 Ліхтенштейн 1,22% — Єврозона 1,21% 36 Бельгія 1,20% 37 Норвегія 1,18% 38 Франція 1,08% 39 Австрія 1,00% 40 Німеччина 0,92% 41 Італія 0,70%

Джерело: IMF, Euronews. Дані — прогноз середньорічного зростання ВВП у 2027–2031 роках.

Водночас у МВФ наголошують, що прогноз для України базується на ключовому припущенні — поступовому згортанні бойових дій та початку масштабної післявоєнної відбудови. Саме відновлення інфраструктури, житла та виробничих потужностей має стати головним драйвером економічного зростання.

За оцінками Світового банку, потреби України у відбудові вже наближаються до $600 млрд, а реалізація таких проєктів здатна залучити значні обсяги внутрішніх та міжнародних інвестицій.

Водночас експерти МВФ застерігають, що перспективи залишаються надзвичайно невизначеними. Якщо війна затягнеться, сценарій розвитку економіки буде значно слабшим: у негативному прогнозі Фонд очікує зростання ВВП України лише близько 1% у 2027 році.

Редакція PSM звертає увагу, що високі темпи економічного зростання в прогнозі МВФ не означають автоматичного повернення України до довоєнного рівня розвитку. Значною мірою вони відображають ефект від масштабної післявоєнної відбудови та низької бази порівняння. Реалізація такого сценарію залежатиме насамперед від безпекової ситуації, продовження міжнародної підтримки та швидкості структурних реформ.

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