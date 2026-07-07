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Україна зростатиме втричі швидше за єврозону — прогноз МВФ

07.07.2026 19:30
Микола Деркач

Попри повномасштабну війну, Україна може стати однією з найдинамічніших економік Європи вже до кінця десятиліття

Україна зростатиме втричі швидше за єврозону — прогноз МВФ

Фото: magnific.com

Такий прогноз оприлюднив Міжнародний валютний фонд (МВФ) у своєму оновленому World Economic Outlook.

За прогнозом МВФ, середньорічне зростання економіки України у 2027–2031 роках становитиме 3,8%, а найкращим роком має стати 2028-й, коли ВВП може зрости приблизно на 4,2%. Це більш ніж утричі перевищує очікувані темпи зростання економіки єврозони, які оцінюються лише у 1,2% на рік.

Загалом МВФ очікує, що країни єврозони й надалі зіштовхуватимуться з повільним економічним розвитком через високий державний борг, старіння населення, низьке зростання продуктивності, дорогі енергоносії та геополітичну нестабільність.

На цьому тлі Україна посіла третє місце серед європейських країн із найвищими прогнозованими темпами економічного зростання. Вище розташувалися лише Мальта (майже 4% щорічно) та Косово (близько 4%), тоді як до першої п’ятірки також увійшли Сербія та Молдова.

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Прогноз МВФ: які економіки Європи зростатимуть найшвидше у 2027–2031 роках

МісцеКраїна / регіонСередньорічне зростання ВВП
1Мальта3,96%
2Косово3,95%
3Україна3,78%
4Сербія3,52%
5Молдова3,50%
6Албанія3,19%
Світ3,15%
7Північна Македонія3,00%
8Кіпр3,00%
9Чорногорія2,98%
10Боснія і Герцеговина2,94%
11Румунія2,83%
12Болгарія2,63%
13Хорватія2,55%
14Польща2,51%
15Литва2,44%
16Ірландія2,38%
17Латвія2,37%
18Угорщина2,37%
19Ісландія2,33%
20Словаччина2,15%
21Словенія2,12%
22Люксембург1,98%
23Чехія1,96%
24Естонія1,94%
25Швеція1,90%
26Іспанія1,75%
27Португалія1,70%
28Греція1,61%
29Данія1,53%
30Велика Британія1,50%
31Швейцарія1,49%
Європейський Союз1,44%
32Фінляндія1,33%
33Нідерланди1,29%
34Сан-Марино1,26%
35Ліхтенштейн1,22%
Єврозона1,21%
36Бельгія1,20%
37Норвегія1,18%
38Франція1,08%
39Австрія1,00%
40Німеччина0,92%
41Італія0,70%

Джерело: IMF, Euronews. Дані — прогноз середньорічного зростання ВВП у 2027–2031 роках.

Водночас у МВФ наголошують, що прогноз для України базується на ключовому припущенні — поступовому згортанні бойових дій та початку масштабної післявоєнної відбудови. Саме відновлення інфраструктури, житла та виробничих потужностей має стати головним драйвером економічного зростання.

За оцінками Світового банку, потреби України у відбудові вже наближаються до $600 млрд, а реалізація таких проєктів здатна залучити значні обсяги внутрішніх та міжнародних інвестицій.

Водночас експерти МВФ застерігають, що перспективи залишаються надзвичайно невизначеними. Якщо війна затягнеться, сценарій розвитку економіки буде значно слабшим: у негативному прогнозі Фонд очікує зростання ВВП України лише близько 1% у 2027 році.

Редакція PSM звертає увагу, що високі темпи економічного зростання в прогнозі МВФ не означають автоматичного повернення України до довоєнного рівня розвитку. Значною мірою вони відображають ефект від масштабної післявоєнної відбудови та низької бази порівняння. Реалізація такого сценарію залежатиме насамперед від безпекової ситуації, продовження міжнародної підтримки та швидкості структурних реформ.

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Рубрики: АналітикаЄвропаЄвросоюзСвітНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
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