Хакери викрали близько $3 млн у користувачів Polymarket

Платформа прогнозів Polymarket підтвердила, що внаслідок компрометації стороннього постачальника послуг хакери змогли викрасти кошти частини користувачів. Компанія заявила, що інцидент уже локалізовано, а всі постраждалі отримають повне відшкодування втрачених активів

Про це Polymarket повідомила у соцмережі X. За даними компанії, компрометація стороннього сервісу дозволила зловмисникам впровадити шкідливий код на сайт, який відображався лише для частини користувачів. Саме через цей механізм були викрадені криптовалютні активи окремих клієнтів. У Polymarket наголосили, що атаку вже вдалося стримати, а компанія зв’язується з усіма постраждалими для повернення коштів.

Представник Polymarket Коннор Бренді підтвердив TechCrunch, що внаслідок атаки користувачі дійсно втратили кошти, однак компанія не розкриває точну кількість постраждалих та інші деталі інциденту.

This morning we discovered a 3rd party vendor had been compromised, injecting a malicious script into our frontend for some users. We’ve contained it & removed the affected dependency. We’re contacting impacted users & refunding them in full. — Polymarket Traders (@PolymarketTrade) June 25, 2026

Водночас компанія з моніторингу блокчейнів PeckShield повідомила про масштабну фішингову кампанію, спрямовану проти користувачів Polymarket. За її оцінками, хакерам вдалося викрасти криптовалюту приблизно на $3 млн. Аналогічні дані навів незалежний блокчейн-дослідник ZachXBT, який повідомив, що жертвами атаки стали щонайменше 11 користувачів.

Polymarket дозволяє користувачам робити прогнози щодо політичних, економічних, спортивних та інших подій, використовуючи криптовалюту. Саме тому компрометація акаунтів може призводити до безпосередньої втрати цифрових активів. За останні кілька днів у соціальних мережах вже з’явилося кілька повідомлень від користувачів, які заявили про зникнення коштів зі своїх акаунтів.

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Це вже другий гучний скандал навколо компанії цього тижня. Раніше журналістське розслідування встановило, що Polymarket оплачувала роботу контент-мейкерів, які публікували оманливі відео про нібито великі виграші на платформі. Після розголосу компанія пообіцяла провести аудит своїх рекламних матеріалів та переглянути політику співпраці з авторами контенту.

Редакція PaySpace Magazine зазначає, що реакція Polymarket є доволі нетиповою для криптоіндустрії, адже компанія взяла на себе зобов’язання повністю компенсувати втрати користувачів, хоча причиною інциденту стала компрометація стороннього постачальника, а не злам основної інфраструктури платформи.

Водночас цей випадок вкотре демонструє, що навіть великі криптовалютні сервіси залишаються вразливими до атак через сторонні компоненти. Для українських користувачів це ще одне нагадування про важливість дотримання базових правил кібербезпеки: уважно перевіряти справжність вебресурсів, використовувати двофакторну автентифікацію та не зберігати значні суми на платформах без додаткових механізмів захисту.

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За матеріалами: cryptopotato.com; techcrunch.com.