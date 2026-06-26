XRP може обвалитися нижче $1

XRP торгується трохи вище $1, опинившись на найслабшому ціновому рівні цього року. Утім, ончейн-дані малюють зовсім іншу картину: біржові резерви токена продовжують скорочуватися, виведення з Binance перевищує депозити вже сім днів поспіль, потоки великих гравців залишаються позитивними, а спотові XRP ETF із квітня залучили $243 млн

Аналітик Амр Таха зазначив, що резерв XRP на Binance впав до найнижчого рівня з березня — приблизно 100 млн XRP вивели з біржі за останній місяць. Баланс Binance становив близько 2,68 млрд XRP станом на 25 червня, порівняно з 2,78 млрд XRP 12 травня — це найбільший відтік серед усіх великих торгових платформ.

Подібна стійка тенденція накопичення великими гравцями фіксується вже не перший місяць: за даними CCN, гаманці з балансом понад 1 млн XRP контролюють близько 74,1% обігової пропозиції токена, додавши приблизно 1,53 млрд XRP за останні шість місяців — історично таке стійке накопичення часто передувало значним ціновим ралі.

Таха також звернув увагу на суттєвий злам у структурі транзакцій на Binance: виведення XRP перевищує депозити вже сім днів поспіль, починаючи з 17 червня. Частка виведень у загальному обсязі транзакцій зросла до 53,8% станом на 23 червня — найвищого показника з червня 2024 року, тоді як частка депозитів впала до 46,1%, найслабшого рівня з 2024-го.

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Цей показник відстежує саме кількість транзакцій, а не обсяг XRP, що свідчить про те, що користувачі виводять монети з біржі частіше, ніж завозять їх туди — це найдовший період переважання виведень приблизно за рік. Великі власники токена підтримують цю тенденцію: потік великих гравців на 90-денній ковзній середній залишається позитивним протягом усього кварталу на рівні 5,143 млн XRP щодня, що свідчить про стійке чисте накопичення, а не розподіл активів.

Інституційний попит також додав підтримки. Спотові XRP ETF зафіксували $2 млн чистого притоку 24 червня, піднявши загальний нетфлоу за червень до $31 млн. Із квітня сукупні притоки сягнули $243 млн.

З технічної точки зору, структура ринку на старших таймфреймах залишається ведмежою для альткоїна. У четвер XRP торкнувся $1,01 — найнижчого рівня за 2026 рік, наблизившись до першого пробою нижче $1 із листопада 2024 року. Падіння опустило XRP на 43% із початку року. Наступна ключова зона для XRP знаходиться в межах незаповненого цінового розриву між $1 та $0,63, що утворився під час різкого ралі наприкінці 2024 року — він може привабити покупців, якщо падіння триватиме в найближчі тижні.

Засновник Black Swan Capitalist Версан Альджарра продовжує фокусуватися на довгостроковому графіку. За його словами, XRP роками формує великий діапазон накопичення з вищими мінімумами як на тижневому, так і на місячному таймфреймах. Альджарра стверджує, що тривалі консолідації часто породжують сильніші прориви після виходу ціни з діапазону, орієнтуючись на ціль $10 — це означало б зростання на 900% від поточної ціни.

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Джерело: Cointelegraph.