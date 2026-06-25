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Чи існує прихована причина обвалу Біткоїна

25.06.2026 12:20
Ольга Деркач

Прислів’я «продавай у травні і йди геть» знову спрацювало для криптовалютного ринку. Лише шість тижнів тому Біткоїн упевнено повернувся вище $80 000 і навіть піднявся до багатомісячного піку поблизу $83 000. Настрої на ринку поступово покращувалися, а дехто навіть прогнозував $100 000 уже до літа

Чи існує прихована причина обвалу Біткоїна

Фото: magnific.com/starline

Однак ситуація розвернулася різко в інший бік. Падіння виявилося відчутним: актив уже вдруге в червні опускався нижче $60 000.

Подібні різкі розвороти ринку вже неодноразово ставали темою для аналізу цього року: раніше дослідники вже звертали увагу на негативний показник Coinbase Premium як ознаку того, що тиск продажів серед американських інвесторів посилюється, а інституційні гравці займають дедалі обережнішу позицію.

Популярний аналітик Алі Мартінес знову звернув увагу на метрику Coinbase Premium на тлі того, як ринок впав до нового мінімуму. Цей показник відстежує, наскільки дорожче чи дешевше коштує Біткоїн на Coinbase порівняно з Binance. Загалом, якщо показник додатний, це означає, що американські інвестори (зазвичай інституційні) масово накопичують Біткоїн саме на Coinbase, підштовхуючи ціну там вище за рівні на міжнародних біржах.

Однак останні 46 днів не показали жодного «зеленого» дня за цією метрикою. За словами Мартінеса: «Негативний премій означає, що BTC торгується дешевше на Coinbase, що свідчить про вичерпання купівельного тиску з боку американських інституцій».

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На його думку, це сповільнення дзеркально відображає масовий відтік інвесторів з американських спотових біткоїн-ETF. За приблизно той самий період фонди втратили близько $5 млрд, оскільки «американський «розумний капітал», схоже, залишається на узбіччі, очікуючи макроекономічної ясності, перш ніж знову переходити до фази накопичення».

Як уже зазначалося раніше, ETF дійсно є однією з можливих причин останнього падіння BTC. Серед інших — невизначеність навколо війни проти Ірану, зміцнення долара чи навіть розпродаж активів частиною «старих» інвесторів. Однак ще один важливий чинник — це FUD навколо Strategy та її привілейованих акцій STRC.

Папір STRC опустився нижче номінальної ціни $100, наразі торгуючись із суттєвою знижкою на рівні $80. Це фактично посилює тиск на «машину з купівлі BTC», оскільки порушується ефект «маховика», а компанія тепер змушена платити вищу дохідність. За оцінками деяких аналітиків, це може призвести до масштабних продажів BTC компанією Strategy.

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Джерело: CryptoPotato.

Рубрики: BitcoinКриптовалютиСвітНовини
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