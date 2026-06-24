Litecoin готується до халвінгу: як це може вплинути на ціну криптовалюти

Litecoin, який часто називають «цифровим сріблом» крипторинку, знову привернув увагу аналітиків напередодні чергового халвінгу. У CoinDesk вважають, що одна з найстаріших криптовалют може стати несподіваним фаворитом наступного ринкового циклу, попри те, що останніми роками перебуває в тіні Біткоїна та інших популярних цифрових активів

Наступний халвінг Litecoin очікується влітку 2027 року. Під час цієї події винагорода майнерів за видобуток блоку скоротиться вдвічі — з 6,25 LTC до 3,125 LTC. Це автоматично зменшить обсяг нових монет, які надходять на ринок, посилюючи дефіцит активу.

Саме скорочення пропозиції є головним аргументом прихильників Litecoin. За понад 14 років існування криптовалюта зберегла статус одного з найбільших і найліквідніших активів на ринку, а понад 90% від максимального обсягу в 84 млн монет уже видобуто. Після халвінгу річна інфляція Litecoin впаде нижче 1%.

Втім, історія показує, що сам халвінг не гарантує зростання ціни. У попередніх циклах Litecoin часто дорожчав за кілька місяців до події на хвилі спекулятивного попиту. Наприклад, перед халвінгом 2019 року курс підскочив із близько $30 до понад $140, але після самої події значну частину цього зростання було втрачено.

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Аналітики зазначають, що ключовим фактором залишатиметься загальний стан крипторинку. Якщо у 2027 році збережеться позитивний цикл для цифрових активів, скорочення емісії може стати додатковим каталізатором для LTC. Водночас у разі слабкого попиту ефект від халвінгу може виявитися значно скромнішим.

Додатковим фактором на користь Litecoin аналітики називають зростання інтересу інституційних інвесторів та розвиток екосистеми навколо мережі. Зокрема, у 2026 році Litecoin потрапив до складу одного з диверсифікованих криптовалютних ETF у США.

Редакція PSM7 звертає увагу, що халвінги традиційно належать до найважливіших подій для криптовалют із фіксованою емісією. Проте інвесторам варто пам’ятати: хоча скорочення пропозиції історично підтримувало інтерес до Litecoin, динаміка ціни залежатиме не лише від самого халвінгу, а й від загального настрою на ринку цифрових активів та готовності інвесторів ризикувати капіталом.

Для України ця тема також має практичне значення. Litecoin залишається однією з найпоширеніших криптовалют серед українських користувачів завдяки низьким комісіям і широкій підтримці на біржах та платіжних сервісах. Тому зміни в економіці мережі після халвінгу можуть вплинути на інтерес місцевих інвесторів до цього активу.

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За матеріалами: coindesk.com; litewallet.dev.