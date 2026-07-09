Криптотрейдер перетворив $800 на $1 млн завдяки цьому мемкоїну

Невідомий криптотрейдер зміг перетворити інвестицію у $838 на понад $1 млн лише за 20 днів, зробивши ставку на мемкоїн Cash Cat (CASHCAT), який стрімко набирає популярності в новій блокчейн-мережі Robinhood Chain

За даними сервісу ончейн-аналітики Lookonchain, гаманець 0xDE4C близько трьох тижнів тому придбав 15,04 млн токенів CASHCAT за $838. Після різкого зростання вартості активу трейдер продав 13,5 млн токенів приблизно за $917,6 тис., а ще 1,5 млн CASHCAT залишив у своєму портфелі. На момент написання їхня ринкова вартість оцінювалася приблизно у $133,7 тис.

Таким чином сукупний обсяг уже зафіксованого та нереалізованого прибутку перевищив $1,05 млн, що відповідає прибутковості приблизно у 1 253 рази від початкових вкладень.

Стрімке зростання ціни зробило CASHCAT одним із найобговорюваніших мемкоїнів останніх днів. На момент написання токен торгувався поблизу $0,088, продемонструвавши приріст більш ніж 700% за добу, а його ринкова капіталізація перевищила $68 млн. Під час активної торгової сесії вона тимчасово наближалася до $80–90 млн.

Ончейн-статистика також свідчить про високий інтерес інвесторів: за останню торгову сесію в мережі було зафіксовано понад 26 тис. транзакцій і більш як 14 тис. ордерів на купівлю токена.

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Історія цього трейдера — не єдиний приклад надприбутків на тлі стрімкого зростання мемкоїна. П’ять найуспішніших гаманців, які інвестували в CASHCAT на ранньому етапі, вже отримали близько $3,7 млн сукупного прибутку.

Популярність токена збіглася із запуском Robinhood Chain — блокчейн-мережі, яку компанія Robinhood представила 1 липня. Водночас CASHCAT не є офіційним проєктом Robinhood. Мемкоїн створили незалежні розробники, використавши образ Cash Cat — внутрішнього маскота, який, за даними CoinDesk, супроводжував компанію на ранніх етапах її розвитку. Саме цей зв’язок із брендом Robinhood привернув увагу роздрібних трейдерів, які почали активно шукати потенційні «хіти» нової екосистеми.

У міру зростання обсягів торгів CASHCAT став одним із флагманських мемкоїнів мережі Robinhood Chain, залучивши значні обсяги ліквідності та широку увагу користувачів соціальних мереж.

Водночас аналітики наголошують, що подібні історії успіху не повинні вводити інвесторів в оману. Мемкоїни залишаються одним із найбільш ризикованих сегментів крипторинку: їхня вартість часто визначається не фундаментальними показниками, а спекулятивним попитом, активністю спільноти та настроями учасників ринку. Через це такі активи можуть демонструвати не лише стрімке зростання, а й не менш різкі обвали цін за короткий проміжок часу.

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Джерела: Finbold, CoinDesk.