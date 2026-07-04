BlackRock втратив майже $30 млрд у криптоактивах у 2026

Криптовалютні активи BlackRock, якими компанія управляє через свої біржові фонди (ETF), суттєво скоротилися у першому півріччі 2026 року на тлі загального спаду на ринку цифрових активів

За даними Finbold із посиланням на Arkham Intelligence, сукупна вартість біткоїн- та Ethereum-активів BlackRock знизилася з $78,36 млрд станом на 1 січня до $48,98 млрд на 30 червня. Загальне падіння становило $29,38 млрд, або 37,5%.

Основний удар припав на Bitcoin

Найбільшу частку криптопортфеля BlackRock займає Bitcoin, тому саме він забезпечив основну частину втрат.

Вартість BTC-активів компанії скоротилася з $68,05 млрд до $44,62 млрд, що означає зниження на $23,43 млрд або 34,43%.

Водночас у відносному вимірі сильніше постраждав Ethereum. Вартість ETH-портфеля впала з $10,31 млрд до $4,36 млрд, тобто на 57,71%.

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Найбільші втрати були у першому кварталі

Основний спад припав на перший квартал 2026 року. За цей період сукупна вартість криптоактивів BlackRock скоротилася на $20,47 млрд — з $78,36 млрд до $57,89 млрд.

Водночас причиною стали переважно не масові продажі, а падіння ринкових цін. Попри корекцію, BlackRock навіть наростила кількість біткоїнів у портфелі — приблизно з 770,3 тис. BTC до 785,2 тис. BTC.

Інша ситуація склалася з Ethereum. Компанія не лише зазнала падіння ціни активу, а й скоротила свої запаси ETH приблизно на 410,7 тис. монет, через що вартість Ethereum-портфеля зменшилася більш ніж на $4,2 млрд лише за перший квартал.

2026 рік різко контрастує з 2025-м

Для порівняння, у першому півріччі 2025 року криптовалютний портфель BlackRock, навпаки, активно зростав. Тоді його вартість збільшилася майже на $24 млрд — з $54,77 млрд до $78,67 млрд, головним чином завдяки стрімкому подорожчанню Bitcoin.

Крім падіння вартості криптофондів, у 2026 році ринок також зіткнувся зі скороченням кількості активних Bitcoin-банкоматів у світі та зменшенням приблизно на 26 тис. кількості адрес, що належать біткоїн-мільйонерам.

Редакція PSM звертає увагу, що, попри суттєве скорочення вартості криптоактивів BlackRock, це не обов’язково свідчить про втрату інституційного інтересу до цифрових активів. Значна частина змін пов’язана саме з переоцінкою ринкової вартості Bitcoin і Ethereum. Водночас запуск спотових крипто-ETF у США зробив великі інвестфонди одним із ключових факторів, які сьогодні впливають на ліквідність і динаміку всього криптовалютного ринку.

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Джерела: finbold.com; arkm.com.