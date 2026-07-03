XRP наближається до точки розвороту — аналітики

Після тривалого падіння XRP почав демонструвати перші ознаки відновлення. За останню добу токен додав близько 5% і повернувся вище рівня $1,10, однак у річному вимірі його вартість все ще більш ніж на 50% нижча, ніж торік

Втім, ончейн-аналітики вважають, що нинішня ситуація може свідчити не лише про слабкість активу, а й про потенційне формування вигідної точки для входу.

Власники XRP опинилися у рекордних збитках

За даними платформи Santiment, ключовий показник MVRV (Market Value to Realized Value) досяг історично низьких значень. Зараз 30-денний MVRV становить -45%, а річний (365-денний) — -47%.

Простіше кажучи, середній власник XRP, який купував монету протягом останнього місяця або року, зараз перебуває у значному збитку.

Аналітики зазначають, що вперше за майже 12 років існування XRP і короткострокові, і довгострокові інвестори одночасно демонструють настільки низьку середню дохідність. Це свідчить про дуже високий рівень страху та капітуляції на ринку.

У Santiment наголошують, що це не гарантує швидкого розвороту, адже у разі подальшого погіршення ситуації на крипторинку XRP може продовжити дешевшати. Водночас подібні екстремальні значення MVRV у минулому часто передували формуванню ринкового дна та подальшому відновленню.

Сигнал на купівлю

Додатковий оптимізм інвесторам додає технічний аналіз.

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Криптоаналітик Алі Мартінес повідомив, що індикатор SuperTrend сформував для XRP перший сигнал на купівлю з середини червня. За його словами, попередній аналогічний сигнал завершився зростанням ціни приблизно на 14%, тоді як сам індикатор до цього досить точно визначив дві великі корекції — на 19% та 16%.

Крім цього, в мережі XRP спостерігається пожвавлення активності. Кількість щоденних активних адрес збільшилася приблизно з 23 тис. у середині червня до майже 40 тис., що може свідчити про повернення користувачів до мережі.

Інституційний інтерес не зникає

Попри слабку динаміку ціни, інституційні інвестори продовжують вкладати кошти в XRP.

За даними SoSoValue, американські спотові XRP-ETF у червні залучили понад $59 млн чистого припливу капіталу. Після двох днів відтоку коштів 3 липня фонди знову перейшли до позитивної динаміки, отримавши $6,55 млн нових інвестицій. Найбільший внесок у цей результат зробив фонд Bitwise.

Аналітики зазначають, що стабільний приплив коштів до ETF навіть під час слабкого ринку може свідчити про збереження довгострокового інтересу великих інвесторів до XRP.

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Джерела: CryptoPotato, DailyHodl.