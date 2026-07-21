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Китайці створили мозковий чип, що конкурує з Neuralink Маска

21.07.2026 12:30
Микола Деркач

Китай першим у світі провів комерційну операцію з імплантації мозково-комп’ютерного інтерфейсу. Пацієнту з паралічем у шанхайській лікарні Huashan встановили систему NEO, яка допомагає керувати рухами руки за допомогою сигналів мозку

Китайці створили мозковий чип, що конкурує з Neuralink Маска

Фото: chatgpt.com

Таким чином китайська розробка випередила Neuralink Ілона Маска принаймні у регуляторній та комерційній гонці: американська компанія поки продовжує клінічні випробування на людях і не має дозволу на масове медичне застосування.

NEO, або Neural Electronic Opportunity, створили компанія Neuracle Medical Technology та науковці Університету Цінхуа. Імплант розміром приблизно з монету оснащений вісьмома електродами, які зчитують сигнали з ділянок мозку, відповідальних за рухи, та передають команди зовнішньому пристрою. У нинішній конфігурації пацієнт може подумки керувати спеціальною пневматичною рукавичкою, виконуючи захоплення предметів або підносячи їх до себе.

Однією з головних відмінностей від Neuralink є спосіб встановлення. Електроди NEO розміщують над твердою оболонкою мозку, не вводячи їх безпосередньо в мозкову тканину. Це робить операцію менш інвазивною, хоча така система може отримувати менш деталізовані сигнали, ніж імпланти з великою кількістю надтонких електродів, які використовує Neuralink. Тому говорити про безумовну технологічну перевагу Китаю поки зарано: NEO випередив конкурента насамперед за швидкістю виходу з лабораторії до лікарень.

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Китайський регулятор схвалив NEO для пацієнтів віком від 18 до 60 років із паралічем кінцівок унаслідок травм шийного відділу спинного мозку. Водночас Neuralink розробляє ширшу платформу, яка потенційно має дозволити керувати комп’ютером, курсором та іншими цифровими пристроями лише силою думки.

Для України подібні технології можуть мати особливе значення через велику кількість військових і цивільних із травмами хребта, нервової системи та втратою функцій кінцівок. У перспективі мозково-комп’ютерні інтерфейси можуть доповнити протезування та реабілітацію, однак їхнє впровадження потребуватиме значних інвестицій, підготовки нейрохірургів і чітких правил захисту нейроданих.

Редакція PSM звертає увагу, що китайський NEO поки перевершив Neuralink не за всіма технічними характеристиками, а за головним практичним показником — переходом до дозволеного комерційного застосування. Саме це перетворює мозкові чипи з експериментальної технології на реальний медичний інструмент.

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Допоміжні матеріали: wionews.com; wionews.com; as.com.

Рубрики: СвітНовиниТехнологіїНаука
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