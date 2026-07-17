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Сонячні бурі можуть залишити землю без світла та зв’язку — вчені

17.07.2026 17:00
Микола Деркач

Найпотужніші сонячні бурі можуть бути значно небезпечнішими, ніж вважалося раніше. До такого висновку дійшли вчені, які припускають, що ризики екстремальної космічної погоди для сучасної цивілізації суттєво недооцінені

Сонячні бурі можуть залишити землю без світла та зв’язку — вчені

Фото: chatgpt.com

Про це йдеться в новому дослідженні, автори якого вважають, що найбільш руйнівні геомагнітні бурі, які трапляються приблизно раз на тисячу років, здатні завдати значно більшої шкоди супутникам, електромережам і системам зв’язку, ніж передбачають сучасні моделі.

Дослідники виявили, що уявна верхня межа впливу сонячних бур на магнітне поле Землі може бути пов’язана не з фізичними законами, а з обмеженнями методів вимірювання сонячного вітру. Якщо ця гіпотеза підтвердиться, масштаби наслідків надпотужних бур доведеться переглянути.

«Магнітне поле Землі чудово захищає нас від більшості проявів космічної погоди, тому зазвичай вони обмежуються незначними збоями або красивими полярними сяйвами. Проте існують і справді екстремальні сценарії», — зазначила співавторка дослідження, науковиця Ланкастерського університету Марія Валах.

Чим небезпечні сонячні бурі

Сонячні бурі виникають унаслідок потужних викидів плазми та сонячних спалахів, які спрямовують до Землі потоки заряджених частинок. Досягнувши нашої планети, вони взаємодіють із її магнітним полем.

Окрім видовищних полярних сяйв, такі явища можуть призводити до перебоїв у роботі супутників, GPS-навігації, радіозв’язку, мобільних мереж і навіть електроенергетичної інфраструктури.

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Історія вже знає приклади серйозних наслідків космічної погоди. Так, подія Керрінгтона 1859 року — найсильніша геомагнітна буря за всю історію спостережень — вивела з ладу телеграфні мережі по всьому світу, а полярне сяйво тоді спостерігали навіть у тропічних широтах.

У 1989 році потужна сонячна буря спричинила масштабне відключення електроенергії в канадській провінції Квебек, залишивши мільйони людей без світла. А серія так званих «Гелловінських бур» 2003 року порушила роботу супутників, GPS і систем радіозв’язку.

Редакція PSM звертає увагу, що залежність сучасної економіки від цифрової інфраструктури робить нас набагато вразливішими до наслідків космічної погоди, ніж будь-коли раніше. Для України, де активно розвиваються цифрові державні сервіси, безготівкові платежі, супутниковий зв’язок і навігація, масштабна сонячна буря може створити додаткові ризики для банківської системи, логістики, енергетики та телекомунікацій. Саме тому країни світу дедалі більше інвестують у системи моніторингу космічної погоди та захист критичної інфраструктури від таких загроз.

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Джерела: space.com; lancaster.ac.uk.

Рубрики: СвітНовиниКосмосНаука
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