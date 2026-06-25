До Землі наближається кілометровий астероїд

27 червня поблизу Землі пролетить один із найбільших астероїдів за останні чотири роки. Попри гучні заголовки, об’єкт не становить небезпеки для нашої планети

27 червня астероїд 1997 NC1 пролетить повз Землю на відстані близько 2,4 млн км. Його діаметр оцінюється майже в 1 км (приблизно 3 300 футів), що робить його найбільшим космічним об’єктом такого розміру, який наблизиться до нашої планети за останні чотири роки.

Астероїд відкрили ще у 1997 році в межах програми Near-Earth Asteroid Tracking на Гаваях. Він рухається зі швидкістю близько 32 тис. км/год і належить до астероїдів типу Aten, орбіта яких перетинає орбіту Землі.

Попри відносно близьке проходження за астрономічними мірками, жодної загрози зіткнення немає. Для порівняння, у січні 2022 року астероїд 1994 PC1 схожого розміру пролетів ще ближче — на відстані 1,98 млн км.

Охочі спостерігати за 1997 NC1 зможуть зробити це 26-28 червня за допомогою телескопа з діаметром об’єктива не менше 6 дюймів (15 см). На небі астероїд виглядатиме як слабка зоря.

Читайте також: Чому стаються масові вимирання живих істот на Землі

Науковці нагадують, що навіть значно менші космічні тіла можуть завдати суттєвої шкоди. Так, у 2013 році Челябінський метеорит, який був у 50-60 разів меншим за 1997 NC1, вибухнув в атмосфері над росією. Потужна ударна хвиля вибила шибки в кількох містах і спричинила численні травми.

Якби астероїд розміром із 1997 NC1 все ж зіткнувся із Землею, наслідки були б катастрофічними. За оцінками вчених, він міг би утворити кратер діаметром 10-15 км і глибиною до 1,6 км, а пил та уламки могли б на місяці частково перекрити сонячне світло. Однак нинішній проліт не несе такого ризику.

Редакція PSM7 звертає увагу: хоча новини про великі астероїди часто викликають занепокоєння, сучасні системи спостереження дозволяють заздалегідь відстежувати більшість потенційно небезпечних об’єктів. У випадку з 1997 NC1 астрономи не прогнозують жодної загрози для Землі чи України.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Учені розрахували дату «кінця людства»

Суперкомп’ютер NASA назвав дату, коли зникне життя на Землі

Скільки живуть цивілізації: що загрожує людству

За матеріалами wionews.com; forbes.com.