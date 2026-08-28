Оприлюднено рейтинг країн за рівнем держборгу: на якому місці Україна

Україна посіла 38-ме місце серед країн світу за абсолютним обсягом державного боргу. За оцінкою МВФ, у 2026 році валовий борг сектору державного управління становитиме близько $276,2 млрд, або 122,6% прогнозного ВВП країни

Такі дані наводить інформаційно-аналітичний центр Experts Club на основі статистики Міжнародного валютного фонду. У рейтингу Україна розташувалася між Швецією, яка має близько $279,3 млрд боргу, та Тайванем із $269,2 млрд.

Водночас абсолютна сума не показує повного боргового навантаження. За співвідношенням боргу до ВВП Україна суттєво випереджає більшість країн Центральної та Східної Європи. Для порівняння, у Польщі цей показник оцінюється у 65,7% ВВП, у Румунії — 61,9%, в Угорщині — 77,9%, у Сербії — 42,6%.

Найбільший державний борг в абсолютному вимірі мають США — близько $40,73 трлн. Далі йдуть Китай із $22,29 трлн та Японія з $8,95 трлн. Загальний борг 180 країн, охоплених розрахунками, оцінюється приблизно у $119,4 трлн, причому на першу десятку припадає близько 81% цієї суми.

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Важливо, що показник $276,2 млрд не тотожний сумі державного та гарантованого державою боргу, яку публікує Міністерство фінансів України. МВФ використовує ширшу методологію General government gross debt, яка охоплює сектор державного управління.

За останніми оприлюдненими Мінфіном даними, станом на 30 червня 2026 року державний та гарантований державою борг України становив 9,49 трлн грн, або $211,6 млрд. Із цієї суми 76,38% припадало на державний зовнішній борг, 20,86% — на внутрішній, ще 2,76% — на гарантований державою борг.

Редакція PSM звертає увагу, що місце країни у рейтингу за абсолютною сумою боргу саме по собі мало говорить про стійкість державних фінансів. Значно важливішими є співвідношення боргу до розміру економіки, умови залучення коштів, строки погашення та вартість обслуговування. Для України ці фактори особливо важливі з огляду на значну роль зовнішнього пільгового фінансування у структурі державного боргу.

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Допоміжні матеріали: banker.ua.